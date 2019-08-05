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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

‘Geç kalma, genç gel’

05 Ağustos 2019, Pazartesi 00:05
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi’ndeki Esentepe Camii’nin İmam Hatibi Nuri Gürcan, 12 yıl önce “Geç kalma, genç gel” sloganıyla düzenlemeye başladığı piknikler, halı saha maçları, kültürel gezilerle camiye gençleri çekmeyi başardı.

İlçeye bağlı 4 bin nüfuslu Çukurköy Mahallesi’ndeki Esentepe Camii’ne 2007 yılında atanan Gürcan, gençlerin camiye ilgi göstermediğini fark etti. İlk görev yeri olan Esentepe Camii’ne gençleri çekmek kolları sıvayan Gürcan, mahalledeki lokallere ve spor kulüplerine ziyaretlerde bulundu. Nuri Gürcan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediği gençlerle sohbet edip onlarla piknikler, halı saha maçları ve kültürel geziler gerçekleştirdi. “Geç kalma, genç gel’’ sloganıyla çıktığı yolda camiye gelen gençlerin sayısını arttıran Gürcan’ın çabaları, mahallelerinden destek görüyor. Esentepe Camii İmam Hatibi Nuri Gürcan, yaptığı açıklamada, camilerin insanların iyilikte bir araya gelmesi, yardımlaşmaların ve dostlukların artması, toplumsal kaynaşmanın sağlanması için çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

AA

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