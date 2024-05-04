Gelecek, nasıl gelecek? - Genç Yorum Mayıs 2024 sayısı çıktı

Genç Yorum dergisi Mayıs 2024 sayısında gelecek tasavvurundan, beklentilerinden ve hayallerinden bahsedip okuyucularını düşünmeye davet ediyor...

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ZEYNEP ASYALI - İSTANBUL

Genç Yorum dergisi Mayıs 2024 sayısıyda “Gelecek, Nasıl Gelecek?” başlığıyla okurlarıyla buluştu. Gelecek dediğimizde aklımızda ne gibi şeyler canlanıyor, bu kavram bizde, içimizde, ruhumuzda ne tür endişelere ya da hayallere, umutlara dokunuyor? Gelecekte kendimizi, yaşadığımız dünyayı nerede görüyoruz? Gelecek bizim için, yaşamış ve yaşayacak olan insanlık için ne anlam ifade ediyor ya da etmeli?

Genç Yorum dergisi, bu sayısında gelecek tasavvurundan; belki beklentilerinden, düşüncelerinden, hayallerinden; belki korkularından, kişilerin bu yolda atabileceği adımlar olup olmadığından bahsetmeye, farklı perspektiflerden, farklı yazarlardan konuyu incelemeye ve düşünmeye okurlarını davet ediyor. Dergide önce Ömer Şenöz’ün hazırladığı “Haber Yorum” kısmında, Himmet amcanın diktiği fidanlardan ve gerçek mutluluktan bahis var. Ardından kapak yazılarından Beyza Nur Altınbaş’ın “Bir Gelecek Tasavvuru Olarak İnanç; İnanıyorum, Öyleyse Varım” başlıklı yazısı gelmiş. İnsanın kendi varlığını, kainatı anlamlandırmak için inanca ihtiyacı oluşundan, Kur’an-ı Kerim ile bağını koparan dünyanın maddi, manevi ölüme sürükleneceğinden bahsediliyor bu yazıda.

Bir Ahirzaman Tefekkürü

Sonrasında Dr. Nurenda Yaşar Coşkun’un “Gencin Gücü” yazısı geliyor. Bu yazıda gençlerin terbiye edilmesi gereken müthiş bir enerji ve potansiyele sahip oluşundan bahsediyor yazar. Ardından Nesibe Ersoylu’nun “Nasıl Bir Eğitim?” yazısı okurları bekliyor olacak. Bu yazıda da dünya vatandaşlığı gibi kavramlar ve öğrencilere nasıl daha güzel bir eğitim, öğretim alanı açılabileceği ele alınıyor. Ardından “Distopya Mı, Ütopya Mı?” başlığıyla Emine Bakırlıoğlu’nun yazısı ve sonra da “Endişe-i İstikbal Ve Bir Ahirzaman Tefekkürü” başlığıyla Mustafa Gönüllü’nün yazısı geliyor. Bu yazıda şahs-ı manevinin ehemmiyetinden, gelecek için endişe duymaktan ve tedbir almaktan bahsedilerek konuya değinilmiş.

Gençlerle röportajlar

Sonrasında Anlamlı Yorum’da “Bela Ve Musibetler” başlığıya Cumali Davut Kavruk’un yazısı; Farklı Yorum’da Fazilet Kırmızı’nın “Hayatın Ve Zamanın Ölüm Hakikati” başlıklı yazısı; ardından Emine Sultan Çakır’ın hazırladığı röportaj kısmında “Gençlerin Gelecek Tasavvurları” başlığıyla gençlerle yapılan röportajlar yer alıyor. Derginin Anlamlı Yorum köşesinde Bilal Bozkurt’un “Gençlik, Hazine ve Bahar Üzerine” başlıklı yazısı, Nurlu Yorum’da Tarihçe-i Hayat’tan bir alıntı sizleri bekliyor olacak. Hikaye köşesinde Alper Kağan Nokta’nın “Tanrısını Kaybeden Genç” başlıklı hikayesi ve Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır’ın “Üveys’in Hırkası” başlıklı yazısı yerlerini almış. Sonrasında Yeşil Yorum’da Ayşenur Sözeri’den “İklim Krizi Baskısında Gelecek Kaygısı” başlıklı bir yazı,

İSA’NIN NEFESİ

Şiir köşesinde Orhan Ali Yılmaz’dan “Kendime” başlıklı şiir, Keçeli’nin Kitaplığı köşesinde M. Fahri Utkan’ın tahlil ettiği, İskender Pala’nın yazdığı Mihmandar adlı romanla okuma yolculuğu devam ediyor olacak. Erhan Akkaya’nın hazırladığı Foto Yorum köşesi ve sonrasında Keyfince Lügat’te Ali Hakkoymaz’ın “İsa’nın nefesi” başlıklı yazısı yer alırken, Seans Arasında köşesinde Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin’in “Geçmişten Günümüze İnsan Olmanın Esnekliği” başlıklı yazısı okurlara farklı bir düşünce esnekliği sunuyor… Son olarak Zihnin Çarkları köşesinde Caner Kut’un Dil (2) başlıklı yazısıyla ve Fatih Çelik’in Araf başlıklı şiiriyle dergi bu aylık noktalanıyor. Herkese keyifli ve bol istifadeli okumalar diliyoruz…