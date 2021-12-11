Genç hafızlar icazetlerini aldı

Rize’de hafızlık eğitimi alan 571 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, “Hafızlığın ana gayesi Kur’Ân’ı ezberlemek ve anlayarak yaşamaktır” dedi.

Rize 2 Mart Spor Salonu’nda, Trabzon Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan törende, Kur’ân-ı Kerîm okundu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, burada yaptığı konuşmada, ilmi hayatında aldığı en önemli diplomanın, hafızlık diploması olduğunu söyledi. Hafızlığın zekânın gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Karslı, bu eğitimi alan kişilerin daha çabuk kavradığını, özellikle Arapçanın öğrenilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Karslı, Kur’ân-ı Kerîm’e hizmet etmek gerektiğini anlatarak, “Kur’ân’a hizmet etmek insanlığa hizmet etmektir. Kur’ân’a hizmet etmek barışa hizmet etmek, insanlığın ahlakına hizmet etmektir. Bu bir aşk meselesidir. Hafızlığın ana gayesi de Kur’ân’ı ezberlemek ve anlayarak yaşamaktır.” dedi. Hafızlık ahlaki olgunlaşma dönemidir Hafızların sadece Kur’ân ezberiyle yetinmemesi gerektiğini kaydeden Karslı, şöyle konuştu: “Türkiye’de ‘Kur’ân ezberlenince hafızlık bitiyor.’ düşüncesi var. Hafızlık aynı zamanda mane- vî ve ahlâkî olgunlaşma dönemidir. Ahlâkî hayatımızda hamlıktan haslığa geçmemiz lâzım. Hafızlık sürecini böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Kur’ân’ı ezberleyen hafızlar Kur’ân’ın yükünü kaldıracak kişiler olmalıdır. Ahlâkî olgunluk, dâvâ şuuru her daim hayatımızda olmalıdır. Hafızlar kendine öz güveni olan, liderlik, önderlik yapacak şahsiyetler olmalıdır.” Konuşmaların ardından 571 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. İcazet törenine, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Konya Müftüsü Naci Çakmakçı, din görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı. AA

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