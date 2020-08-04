Genç Yorum dergisi 192. sayısıyla çıktı: Ayasofya

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Ayasofya” konulu Ağustos sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“Ayasofya’nın tarihi. Ayasofya neden ibadete kapatıldı? Ayasofya’nın siyaseten önemi/durumu, siyasete âlet edilmemesi gerektiği. Bediüzzaman ve Ayasofya. Ayasofya’nın mimarî önemi. Ayasofya’nın sembolik değeri” gibi konuların yer aldığı Ağustos sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Hümeyra Titer: “Ayasofya’nın muhtasar tarihi”

Sanat Tarihçi Yasemin Yaşar: “Mühim inkılâpların sembolü Ayasofya”

Bilal Said Parlakoğlu: “Ayasofya ve siyaset”

Nesibe Ersoylu Usluer: “Fethin antika bir yadigârı: Ayasofya”

Nuriye Sultan Kostak: “Bir Ayasofya misali”

M. Latif Salihoğlu: “Dünyanın gözdesi Ayasofya”

Neslihan Çetin: “Ayasofya hakkında kim/ne dedi?”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Rüyâ: Âlem-i gayba açılan pencere” başlıklı araştırmasıyla; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “40’ın sırrı” ve “Ay nasıl kokar?” başlıklı muhtevalarıyla; Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım köşesinde “Mazbatamı verin!” yazısıyla; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Soru/cevap” makalesiyle Genç Yorum okurlarını bekliyor. Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Veda ve duâ” yazısıyla yer alırken, Kln. Psk. Banu Arslan, 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Kimler terapi yapabilir?” ve “Bilinçaltı temizliği, biyoenerji, thetahealing vb. yöntemler etkili midir?” sorularının cevaplarıyla Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor.

İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Fotoğraf düzenleme” konulu Foto Yorum ile Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha başka?

Edebî Yorum’da Abdülkerim Kürşad Kantarcı, “Süper güç” yazısıyla ve Çizi-Yorum’da Hümeyra, “kaynağı belirsiz haber” konulu çizgileriyle Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Keçeli’de bu ay

Orijinal ve faydalı muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Merve Yavuz, Heybe’de “Sürecin bize kattıkları” yazısıyla; Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Taa Kıyamete Kadar” kitabının tanıtımıyla; Şulenur Yaşar, Feyâlilaceb’de “Dikkat! Güven aranıyor!” yazısıyla; Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Eğri büğrü hudutlar, müstakim şekiller” başlıklı paylaşımıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Psikolog Elifnur Özden” YouTube kanalının tanıtımıyla; Edibenur Üner Sinematograf köşesinde çizimleriyle ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Üniversite tercihi yapıyorum” başlıklı kısa röportajlarıyla yer alıyor.