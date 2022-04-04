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4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Genç Yorum huzura çağırıyor

04 Nisan 2022, Pazartesi
Ramazan ayını kapak konusu olarak işleyen Genç Yorum dergisinin Nisan 2022 sayısında maddî ve manevî temizlik, müspet manada değişim ve iktisat kavramları ele alınıyor.

EMİNE SULTAN ÇAKIR

Genç Yorum dergisi yeni sayısında içinde bulunduğumuz Ramazan ayını kapağına taşıyor. Ramazan’ın “arınma ve huzur” ayı olması yönüne dikkat çekilen bu sayıda maddî ve manevî temizlik, müspet manada değişim ve iktisat kavramları ele alınıyor. 

Kapak yazılarınde neler var?

Mustafa Gönüllü, kâinatta görülen güz-bahar değişimine benzer şekilde oruç mevsimiyle birlikte vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri ve orucun faydalarını ele alıyor.

M. İsmail Tezer, “İktisatlı bir hayat ve Ramazan”ı anlatmış. M. Said Zeki, Ramazan’ın türlü türlü tanımlarını yaparak onu bir temizlik, huzur iklimi, arınma ve siper olarak tanımlıyor. Bilal Said Parlakoğlu, yazısında İslam’ın beş şartında birisi olan zekâtın malı temizlediği gibi maddî ve manevî olarak arınmak manalarına da geldiğini anlatıyor. 

Sümeyye Tuna ve Emine Sultan Çakır’ın birlikte yazdıkları “En büyük cihad” başlıklı yazıda ise nefisleri tezkiye etmek meselesi ele alınıyor. 

Diğer köşeler de dikkat çekici

Nurlu Yorum’da “Şeairin içinde en parlak ve muhteşemi: Ramazan-ı Şerif” başlığı altında Ramazan Risalesi’nden bir alıntı yer alıyor. Emine Sultan Çakır’ın hazırladığı Eskimez Yazı köşesindeyse “Arayış” başlığıyla birlikte okurlarla bir hasbihal yapılıyor.

Bu ay Bilge Öğrenir’in yazdığı Keçeli’nin Kitaplığı’ndaysa Mustafa Ulusoy’un yazdığı “Ay Terapisi” adlı kitap inceleniyor. Şiir başlıklı köşemizde ise “Ey şehr-i Ramazan” başlıklı şiir yer almakta. Öğrenci İşi köşesinde bu ay “Kolay Puding” adı altında sadece süt ve çikolata kullanılarak yapılabilen bir puding tarifi veriliyor.

Sosyal medyada paylaşılanlar

Kısa Yorum köşesinde ise okurlarımızdan gelen çeşitli yazı ve şiirler yerlerini almakta. Fethiye Akay’ın derlediği Ehl-i Medya köşesinde Rus-Ukrayna savaşıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan içerikler sunuluyor.  Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin “motivasyon gelmesini beklemek” meselesi ele alınarak, motivasyonu beklemeden harekete koyulmanın gerekliliği vurgulanıyor. 

Edebî Yorum köşesinde Mahmut Kaplan, “Divan şiirinde bahara bakışlar (1)”başlığı altında kadim şairlerimizi hayalî bir mecliste buluşturarak konuşturuyor. Foto Yorum köşesinde ise okurlarımızdan gelen fotoğraflar yer almakta. 

Ali Hakkoymaz’ın hazırladığı Keyfince Lügat’te ise şiire benzer fakat şiir olmayan tanımlar, ifade edişler bulunuyor. Said Yüksekdağ yazısında kendini fark ediş tefekkürünü okurlarıyla paylaşıyor. Son olarak Caner Kut’un hazırladığı Zihnin Çarkları köşesinde “Eleştiri” başlığı altında eleştirinin çeşitli düşünürlerce tanımı yapılarak, eleştirinin ehemmiyetine vurgu yapılıyor.

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