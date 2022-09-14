Gençler: Bizim için hayal

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” olarak nitelediği ‘İlk evim’ projesinin detaylarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı proje kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 250 bin konutu yılbaşı itibarıyla inşa etmeye başlayacak.

Proje kapsamında şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşlara yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrılırken, projede ilk kez gençler için de özel kontenjan oluşturuldu. gazeteduvar’ın haberine göre, her geçen gün ‘genç işsizliği’nin arttığı, gelecek kaygısı ve iş güvencesizliğinin bu yaş grubu arasında giderek yaygınlaştığı Türkiye’de yeni sosyal konut projesi gençler için umut olabilir mi? Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul’da bir otelde asgari ücretle işe başlayan 30 yaşındaki Büşra Y.’ye göre konut fiyatlarının giderek arttığı kentte sosyal konut projesi ile ev sahibi olma fikri ilk bakışta umut veriyor. Yaklaşık beş yıldır yaşadığı İstanbul’da iki ev arkadaşı ile birlikte 5 bin TL kira ödediklerini anlatan Büşra Y., “Bu durumda 2 bin 280 TL taksitle 20 yılda ev sahibi olmak tabii ki iyi, ancak ödeme planı hayati önem taşıyor” dedi.

HEM KİRA, HEM TAKSİT Mİ ÖDEYECEĞİZ?

Projeyle ilgili birçok kısmın karanlıkta kaldığına dikkat çeken Büşra Y., çekincelerini şöyle anlattı: “Ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren yapılacağı ifade ediliyor. Öyle olacaksa biz hem kira ödeyip hem de ev taksidi mi ödeyeceğiz? TOKİ’nin sitesinden baktığımızda yüzde 10 peşinat istiyorlar. Bu 2+1 bir ev için 60 bin civarında oluyor. Bizler zor geçinen insanlar olarak o kadar peşinatı nasıl bulur da veririz? Ben 5 bin 500 TL asgari ücret alıyorum. Bu ücretin sadece 2 bini olduğu gibi kira ve aidata gidiyor. Elektrik, su, internet gibi masraflar hariç. Bir de 2+1 ev için 2 bin 280 liradan ev taksidine girdiğim düşünüldüğünde aylık bana kalan miktar ortalama 50 TL. Bizim için bir hayal olarak kalacak.”

TORPİL olur!

Grafik tasarım uzmanı olarak çalışan 27 yaşındaki Nihat Saraç ise konut fiyatlarının makul olduğunu ancak başvursa bile kendisine çıkacağına dair bir umudunun olmadığını söyledi. Türkiye’de devletle ilgili neredeyse her alanda ‘torpil’e şahit olduklarını belirten Saraç, “Başvuracağım ama bana sıra gelene kadar kimler kimler alır o konutları. Bu anlamda hiçbir güvenim yok. Aslında bu dağıtımın adil olacağına inanmıyorum. Eğer başvurum olumlu olursa sürpriz olur. Ama bana çıkacağına dair bir ümidim, güvenim yok açıkçası” şeklinde konuştu. Üniversiteden mezun olduktan sonra tatil bölgelerindeki otellerde ‘garson’ olarak çalıştığını ifade eden 28 yaşındaki İsmihan Akkanat’a göre bu tür büyük ve uzun süren taahhüt altına girmek için öncelikle sürekli bir iş sahibi olmak gerekiyor.

Haber Merkezi