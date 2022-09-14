"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gençler: Bizim için hayal

14 Eylül 2022, Çarşamba 19:29
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” olarak nitelediği ‘İlk evim’ projesinin detaylarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı proje kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 250 bin konutu yılbaşı itibarıyla inşa etmeye başlayacak.

Proje kapsamında şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşlara yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrılırken, projede ilk kez gençler için de özel kontenjan oluşturuldu. gazeteduvar’ın haberine göre, her geçen gün ‘genç işsizliği’nin arttığı, gelecek kaygısı ve iş güvencesizliğinin bu yaş grubu arasında giderek yaygınlaştığı Türkiye’de yeni sosyal konut projesi gençler için umut olabilir mi? Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul’da bir otelde asgari ücretle işe başlayan 30 yaşındaki Büşra Y.’ye göre konut fiyatlarının giderek arttığı kentte sosyal konut projesi ile ev sahibi olma fikri ilk bakışta umut veriyor. Yaklaşık beş yıldır yaşadığı İstanbul’da iki ev arkadaşı ile birlikte 5 bin TL kira ödediklerini anlatan Büşra Y., “Bu durumda 2 bin 280 TL taksitle 20 yılda ev sahibi olmak tabii ki iyi, ancak ödeme planı hayati önem taşıyor” dedi.

HEM KİRA, HEM TAKSİT Mİ ÖDEYECEĞİZ?

Projeyle ilgili birçok kısmın karanlıkta kaldığına dikkat çeken Büşra Y., çekincelerini şöyle anlattı: “Ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren yapılacağı ifade ediliyor. Öyle olacaksa biz hem kira ödeyip hem de ev taksidi mi ödeyeceğiz? TOKİ’nin sitesinden baktığımızda yüzde 10 peşinat istiyorlar. Bu 2+1 bir ev için 60 bin civarında oluyor. Bizler zor geçinen insanlar olarak o kadar peşinatı nasıl bulur da veririz? Ben 5 bin 500 TL asgari ücret alıyorum. Bu ücretin sadece 2 bini olduğu gibi kira ve aidata gidiyor. Elektrik, su, internet gibi masraflar hariç. Bir de 2+1 ev için 2 bin 280 liradan ev taksidine girdiğim düşünüldüğünde aylık bana kalan miktar ortalama 50 TL. Bizim için bir hayal olarak kalacak.”

TORPİL olur!

Grafik tasarım uzmanı olarak çalışan 27 yaşındaki Nihat Saraç ise konut fiyatlarının makul olduğunu ancak başvursa bile kendisine çıkacağına dair bir umudunun olmadığını söyledi. Türkiye’de devletle ilgili neredeyse her alanda ‘torpil’e şahit olduklarını belirten Saraç, “Başvuracağım ama bana sıra gelene kadar kimler kimler alır o konutları. Bu anlamda hiçbir güvenim yok. Aslında bu dağıtımın adil olacağına inanmıyorum.  Eğer başvurum olumlu olursa sürpriz olur. Ama bana çıkacağına dair bir ümidim, güvenim yok açıkçası” şeklinde konuştu. Üniversiteden mezun olduktan sonra tatil bölgelerindeki otellerde ‘garson’ olarak çalıştığını ifade eden 28 yaşındaki İsmihan Akkanat’a göre bu tür büyük ve uzun süren taahhüt altına girmek için öncelikle sürekli bir iş sahibi olmak gerekiyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kâbe örtüsü sergilenecek

    Ülke fetret döneminde

    Tekstil sektörü çıkmazda

    MB’de neler oluyor?

    Eskiyi tamir ettiriyorlar

    Filistin: Doğalgaz bizim hakkımız

    Gençler: Bizim için hayal

    'Kayıt silme 2 yıla indirilmeli'

    Okula dönüş faturası arttı

    AB: Suriyelilerin dönüşü için şartlar oluşmadı

    Zelenskiy, geri alınan İzyum şehrinde

    Hava yurt genelinde ısınacak

    'Sosyal konut projesine başvuru sayısı 224 bine ulaştı'

    Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor

    Muğla - Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı

    5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü

    Fransa - Gironde'deki yangında 3 bin hektar yeşil alan küle döndü

    Bu iktidar zihniyeti darbecileri aratmıyor

    Eyfel Kulesi de tasarruf kapsamına alındı

    Böyle rezillik görmedim

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O sözlerin daha ağırı Nutuk’ta yok mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Öğretmenliği severek mi yapıyorsunuz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın bir harfinin bir nüktesinin ehemmiyeti
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman neden başarılı oldu?
    Genel

    Bu iktidar zihniyeti darbecileri aratmıyor
    Faruk ÇAKIR

    Çin zulmü unutuldu mu?
    Ahmet BATTAL

    Akıllı muhtar ve köyün delisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman, Anadolu’nun en ücra köşelerini üniversiteye çevirmiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.