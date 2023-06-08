Gençler, Kongreye hazır

Risale-i Nur Enstitüsü 11. Gençlik Kongresi Ön Masa Çalışmaları Kocaeli’nde yapıldı. Gençler programa yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda yapılacak çalışmaların yol haritası çizildi.

Fidanlık Yazı Getirdi

Süleyman Demir - İzmit

UMEK Gençlik Şûrâsı üyesi üniversite öğrencisi yaklaşık 30 gencimiz ile, RNE’nin gelecek yılın ilk yarısında Ankara’da organize edeceği 11. Gençlik Kongresi (“Gençlik ve İnançsızlık” ana başlıklı) için ön masa çalışmaları Kocaeli Başiskele’de yapıldı.

Takdim toplantısının açılışını yapan RNE Sekreteri Süleyman Demir ile söz alan UMEK Koordinatörü Ali Demir ve UMEK Sekreteri Süleyman Kösmene gençlerimizin bu tür faaliyetlere aktif katılımlarının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Kösmene, manevi buhran ve felaket içerisinde debelenen gençliğin kurtarılmasına ve böylece toplumun da emniyet ve huzura kavuşmasına, bunu tahakkuk ettirme yolunda usanmadan çalışmaya devam etme yönünde gösterdikleri bu ciddi alaka, şevk ve gayretlerinden dolayı genç kardeşlerimizi takdir ve tebrik ederek, kendilerine gerekli her türlü destek için her zaman hazır olacaklarını belirttiler.

Tam gün süren çalışmalar Gençlik ve İzmler, Gençlik ve Kimlik Gelişimi, Gençlik ve İletişim başlıklı üç ayrı masada yapıldı, hazırlanan taslak sonuç bildirilerinin 11. Gençlik Kongresi’ne kadar olgunlaştırılıp tamamlanması kararlaştırıldı.

3. Gençlik Şûrâsı toplandı

Yeni Asya UMEK 3. Gençlik Şûrâsı, yaklaşık 45 üniversiteli gencimizin katılımıyla Kocaeli Başiskele’de gerçekleştirildi. UMEK adına RNE, REM ve YUHİB sekreterlerinden oluşan tertip heyeti tarafından organize edilen Şûrâ toplantısına Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Demir ve Hasan Güneş, UMEK Sekreteri Süleyman Kösmene, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile akademisyenler ve bazı il eğitim sekreterlerimizin geniş katılımıyla yapıldı.

Yapılan açılış konuşmalarında bu organizasyonun önemine, gençlerimizin bu faaliyetlere aktif ve istekli katılımlarına, alınan kararlar ile yapılan, yapılmakta olan ve yapılacakların gençliğimizin bugünü ve istikbali için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekildi, organizasyonun başarısı ve gençlerimizin bu aktif katkı ve faaliyetleri takdir ve tebrik edildi.

Yol haritası çizildi

Gençlerimiz, Aralık 2022’te Antalya’da yapılan bir önceki Şura’da kararları alınıp hayata geçirilen projelerin durumu ile yeni dönemde yapılacakların yol haritası hakkında sunumlardan sonra, detay çalışmalar ve planlamalar ilgili heyetlerde (Dijital Medya, Sosyal Faaliyetler ve Yutdışı Hizmetler) müzakere edildi.

Oluşturulan heyetlerle geçtiğimiz dönem başlanan ve gerçekleştirilen projeler ve alınan yol büyük takdir topladı, Şûrâya bu dönem yeni katılan gençlerimiz için de şevk verici oldu, yürürlükteki projelerin geliştirilmesi ve yenilerine de en kısa zamanda başlanabilmesi yönündeki irade ve istek tüm katılımcılar tarafından teyit edildi.

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