Fidanlık Yazı Getirdi

Baharın son ayı mayısı uğurlayıp yaz mevsimine doğru kanat çırptığımız, her çiçeğin yerini meyveye bırakmaya başladığı bugünlerde taze zihinler de Fidanlık’ta sürgün vermeye devam ediyor.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5 Bugüne kadar 50 kişinin üzerine çıkan genç kadrosuyla, ayın öne çıkan sıcak başlıklarını sizler için değerlendiren, alanında yetkin isimlerin ufuk açan fikirleriyle sizleri buluşturan, fen, edebiyat ve hukuk sahalarında kaleme alınan yazılarla yön tayin eden Fidanlık mayıs sayısı ile karşınızda. Yazar akademisi olma hedefi ile yola çıkan Fidanlık, Antalya’da yapılan II. Gençlik Şûrası’nın bir ürünü olmuş ve yayın hayatına girmesi ile birlikte özellikle genç arkadaşlarımızdan yoğun talep görmüştü. 4 Haziran’da yapılacak olan III. Gençlik Şûrası ise inşallah daha nice münbit projelere gebe… Fidanlık’ın yeni sayısını keyifle okumanızı dilerken “Fidanlık’ı okuyorum ama artık yazma zamanı” diyen gençler için iletişim adresimiz: [email protected] Haziran’da görüşmek üzere! Ekrem Donbaloğlu *** Her ay birbirinden ilginç başlıkların değerlendirildiği Fidanlık’ın Mayıs sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5 YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4 YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3 YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2 YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

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