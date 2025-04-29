Bediüzzaman, İslam'ın şeairini cesaretle temsil etti

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 65. vefat yıl dönümü münasebetiyle Çorum Yeni Asya temsilciliği tarafından tertiplenen “100 Yıldır Parlayan Nur” isimli konferans 27 Nisan Pazar günü Çorum Belediyesi Turgut Özal konferans salonunda gerçekleşti.

Çorum’da Bediüzzaman rüzgârı

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 65. vefat yıldönümü münasebetiyle Çorum Yeni Asya temsilciliği tarafından tertiplenen “100 Yıldır Parlayan Nur” isimli konferans 27 Nisan Pazar günü Çorum Belediyesi Turgut Özal konferans salonunda gerçekleşti.

Gazetemiz yazarı tarihçi M. Latif Salihoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferans Kur’ân-ı Kerîm okunması ile başladı.

Çorum Yeni Asya Gazetesi temsilcisi Erdoğan Dinç’in açılış konuşmasıyla devam eden programda, Dinç Yeni Asya gazetesi temsilciliği olarak yapılan neşriyat hizmetlerini anlattı .

Açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen M. Latif Salihoğlu, Üstad Bediüzzaman’ın birinci devre ve ikinci devre hayatının önemli safhalarını detaylıca anlattı.



HİÇBİR MENFÎ HAREKET İÇİNDE OLMADI

Bediüzzaman’ın yüzyıllık hizmetinde hiç bir menfî harekete bulaşmadığı, her türlü işkenceye maruz kaldığı hâlde müsbet hareket ettiği, bununla beraber hak bildiği konuda hiç geri adım atmadığı, hiç kimseden korkmadığını, İslâm’ın şeairini tek başına temsil ederek Müslümanların temsilciliğini yaptığını ifade eden Latif Salihoğlu Bediüzzaman’ın sunduğu reçeteye ve çözüm yollarına bugün için büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konferansta, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Demir, İbrahim İriboz, Ömer Güney ile DP İl Başkanı Ahmet Damar hazır bulundular. Ayrıca konferansa bazı STK temsilcileri de katıldılar.

Çorum ve yakın illerden Ankara, Kocaeli, Çankırı, Tokat, Amasya il ve ilçelerinden yoğun bir katılımın olduğu konferans büyük bir ilgiyle takip edildi.

Bir buçuk saat süren konferans sonunda yazarımız kitaplarını imzaladı.

Erdoğan Dinç - Çorum/Yeni Asya

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