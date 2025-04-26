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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Çorum’da Bediüzzaman rüzgârı

26 Nisan 2025, Cumartesi 02:13
Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 65. yılında Çorum bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansa dikkat çekmek ve Bediüzzaman’ı yâd etmek gayesiyle şehrin cadde ve sokakları afiş ve posterlerle donatıldı.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?
İlden ile, elden ele, gönülden gönüle Bediüzzaman
Dünyanın muhtaç olduğu hakikat ''İMAN''

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 65. yılında Çorum’da düzenlenecek olan “100 Yıldır Parlayan Nur” konferansı için şehir adeta bayram havasına büründü.

Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliği ve Uhuvvet Eğitim Kültür Vakfı’nın birlikte organize ettiği anma programı kapsamında, Bediüzzaman Said Nursî’nin fikir ve hizmetlerini konu alan bir konferans düzenleniyor.

27 Nisan Pazar günü saat 13.30’da gerçekleşecek olan konferansa gazetemiz yazarı Latif Salihoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Konferansa dikkat çekmek ve Bediüzzaman’ı yâd etmek amacıyla Çorum’un cadde ve sokaklarına afiş ve posterler asıldı. Şehir içi otobüslerde de yer verilen görsellerle, Çorum halkı konferansa davet ediliyor.

BEDİÜZZAMAN’IN ÇÖZÜMLERİ DAİMA GÜNCEL VE ORİJİNAL

Yeni Asya Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, “Bediüzzaman Hazretlerinin hem iman, hem ahlâk, hem de hayatın her alanına dair Kur’ân ve sünnetten çıkardığı hakikatler, bugün de geçerliliğini koruyor.

Çünkü kaynak Kur’ân ve sünnetin hakikatleridir. Günümüzün problemlerine getirmiş olduğu çözümler orijinaldir. Her yıl düzenlediğimiz anma programını bu yıl da heyecanla hazırlıyoruz” denildi.

ERDOĞAN DİNÇ - ÇORUM YENİ ASYA

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Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, said nursi, tefekkür, çorum
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