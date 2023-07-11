Gençler okuma programında buluştu

Bu sene de yaz okuma programımızı Yozgat ilimizin yayla-misal ilçesi Akdağmadeni’nde gerçekleştirdik. Fani olan dünya meşguliyetlerine ara vererek baki işlere bol bol vakit ayırma fırsatını yakaladık.

Muhammed Emin Cevheri - Yozgat

Bu sene de yaz okuma programımızı Yozgat ilimizin yayla-misal ilçesi Akdağmadeni’nde gerçekleştirdik. Fani olan dünya meşguliyetlerine ara vererek baki işlere bol bol vakit ayırma fırsatını yakaladık.

Sabah namazı ile başlayan programımızda Kur’an’ı Kerim, şahsi okumalar, müzakereli dersler, içtimai meseleler üzerine sohbetler vardı. Programımıza teveccüh yoğundu. Yozgat üniversite talebelerinin mezun, öğretmen ve emekli büyüklerimiz de katıldı. Günün sonunda "ihlas, adalet, Bediüzzaman’a göre siyaset, hizmet rehberi notları vb." gibi muhtelif konularda seminerler verildi. Her zamanki gibi Risale-i Nur'u farklı bakış açılarıyla okuyarak, dinleyerek ve müzakere ederek yeni anlamlar kazandık. Kısa süreliğine de olsa Risale-i Nurlarla cemaat halinde bu kadar derinlemesine hemhal olmayı bizlere bahşeden Rabbime şükürler olsun. Program şuurunu tüm yıla yayabilmeyi de cümlemize nasip eder inşallah.

Üniversiteli kardeşlerden bazılarının program hakkında düşünceleri de şöyle:

Muhammed Emin Cevheri: “Bir dönem sonu programını daha geride bıraktık. Bir yanda üniversiteden mezun olduğum için bu tür programlara her zaman katılamayacağımın hüznü varken diğer yanda da kardeşlerle bir arada olmanın sevinci vardı. Risale-i Nurlarla alakadar olmak, imanı ve içtimai meseleler üzerine konuşmak bizleri ayrıca memnun etti.”

Harun Karakütük: “Hayat-ı içtimaiyemize katkıda bulunan değerli abilerime şükranlarımı sunarım.”

Mikail Kızılarslan: “Hayatın karmaşasından ruhun bunalımından sığınılacak bir liman gibi yaz programları bizi büyük bir rahatlığa kavuşturuyor. Ahir zamanın dehşetli günlerinden bir nebze olsun uzaklaşıp kendi imanımıza kuvvet vermek için okuma programları yapıp manevi şevk veriyor.”