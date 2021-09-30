Gençler tarihe ilgi duyuyor

İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nde yapılan araştırmada çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ne tür kitaplar okuduğu ortaya çıktı.

Buna göre; ilkokul düzeyindeki çocuklar macera ve bilim kurguyu tercih ederken liseliler ve üniversiteye hazırlanan gençler ise şahsî gelişim, klâsikler ve tarihe ilgi duyuyor.

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi 33 bin 812 kişilik üye sayısıyla İstanbul’da 3. sırada yer alıyor. 1-75 yaş arasındaki üyelerden 19 bin 703’ü kadın, 14 bin 109’u ise erkekten oluşuyor. Alanında öncü ödülü almış olan kütüphanede ders çalışma alanı, etüt salonu, genel koleksiyon bölümü, süreli yayın bölümü, çocuk kütüphanesi, bilgi erişim merkezi bulunuyor. Kütüphanede Bilge Kadın Platformu, Kitapla Buluşma Yaşamla Tanışma Kulübü de etkin olarak faaliyet gösteriyor. Annelerin çocuklarıyla kitap okuyabildiği çocuk kütüphanesinde 3-10 yaş grubu minikler, masal saatleri başta olmak üzere birçok aktiviteye katılabiliyor.

İlginç sonuçlara ulaşıldı

Günün her saati dolu olan kütüphaneye kimi kitap okumak için kimi sınava hazırlanmak kimi de gazete okumak için geliyor. 41 bin 68 kitabın bulunduğu kütüphaneden ödünç kitap alan kişilerin kayıtları üzerinden yapılan bir araştırmada hangi türde kitap okunduğu bilgisine ulaşıldı. Yaş ve eğitim kategorilerine göre yapılan incelemede ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre; ilkokul ve ortaokul öğrencileri macera ve bilim kurgu kitaplarını tercih ediyor. Liseliler ve üniversiteye hazırlanan gençler, Türk ve Dünya Klâsikleri, kişisel gelişim, tarih ve macera temalı kitaplara ilgi duyuyor. Yetişkinler ise Türk ve Dünya Klâsiklerinin yanında öykü, tarih, biyografi muhtevalı kitapları seçiyor. Minikler de ise resimli ilk okuma kitapları revaçta.

HABER: SEDAT SERDAR