Gençler vergisiz telefonu da alamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için “Genç Teknolojik Destek Programı” vaadini verdi.

Örgün eğitimdeki öğrencileri kapsayacağı belirtilen vaat, seçim mitinglerinde kürsülerden duyuruldu. 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacağı belirtilen destek programı, seçimlerin geride kalmasıyla adeta unutuldu. Soru önergelerine de konu olan gecikmeye yönelik tepkilerin ardından program, 15 Kasım 2023 tarihinde hayata geçirilebildi. Ancak program, Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle iktidarın beklediği ilgiyi görmedi. Programa gösterilen düşük ilgi, Türkiye’de örgün eğitimdeki öğrencilerin 10 bin TL’nin altındaki telefonları dahi alamadığını ortaya koydu. BirGün’ün haberine göre, 4 milyonu aşkın öğrenciden sadece 147 bini bilgisayar ve telefon alırken 10 milyar TL’lik bütçenin 480 milyon TL’si kullanıldı. Haber Merkezi

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