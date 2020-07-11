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11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Gençlerde vak’a sayısı artıyor

11 Temmuz 2020, Cumartesi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Vak’alarda gençlerin sayısının arttığını görüyoruz. Gençlerde daha ağır vak’alar görülmeye başlandı” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vak’a sayılarının hızlı bir şekilde düşerek binlere geldiğini ancak daha sonra düşüşün durduğunu söyledi. T24’ün haberine göre, Özlü, “Türkiye’deki vak’alara baktığımız zaman hastaların yaş ortalamasının daha genç yaşlara doğru çekildiğini görüyoruz” dedi. Özlü, şu açıklamalarda bulundu: “Oldukça iyi bir düşüş eğrisi ele etmiştik. Ama son 1-1.5 aydır vak’a sayılarımız istenildiği ölçüde düşmüyor. Duraklamaya uğradı. Kontrol edemediğimiz, yönetemediğimiz bir risk var. Özellikle gençlerde daha fazla olmak üzere bana bir şey olmaz felsefesine dayalı bir davranış biçimi var. Bu virüs herkese bulaşabiliyor ve herkesi öldürebiliyor.”

Hastalığa yakalanma yaşı düşüyor

İlginç olan ise hastaneye yatan hastaların da yaş ortalaması düşüyor. Gençlerde daha ağır vakalar görülmeye başlandı. Gençler daha çok hastalanmaya başladı, ama yaşlılar daha fazla hayatlarını kaybediyor. Çünkü, gençlerin bulaştırdığı yaşlılar maalesef gençler kadar buna dirençli değil. Kimse güvende değil. Bu virüs insan seçmiyor. Hiç kimse yalancı öz güven sahibi olmasın. Bu virüsten korunmak için yapmamız gereken şey son derece basit. Diğer kişiyle aramızdaki 1.5 metrelik mesafeyi korursak, her ikimizde karşılıklı maske takarsak, her hangi birimizde virüs olsa bile bu virüs bize bulaşmıyor.

NORMALLEŞEMİYORUZ

Normalleşme süreci koronavirüs hastalığının seyrine iyi gelmedi. Kontrollü normalleşmeyle birlikte koronavirüs hasta sayısı 209 bin 962’ye ulaştı. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, "Tablo iyi değil" uyarısında bulundu. Özlü “Yaz aylarında tablonun daha iyi olmasını bekliyorduk ancak olmadı” derken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, “Mevcut tablo bizi memnun etmiyor. Dünya iyi olmadan biz de iyi olamıyoruz.” değerlendirmesi yaptı.

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