Gençleri yazmaya dâvet ediyoruz

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek olan “Köprü Dergisi 2020 Yılı Makale Yarışması” BÜTÜN gençleri, araştırmaya ve yazmaya davet ediyor.

Yeni Asya bünyesinde hizmet eden Risale-i Nur Enstitüsü, “Köprü Dergisi 2020 Yılı Makale Yarışması” ile gençleri, araştırmacıları ve yazar adaylarını okumaya ve analitik düşünmeye çağırıyor. Bu seneki yarışmanın konusu: “İslâmî Hizmet Metodları” katılmak isteyenler Köprü Dergisi’nin Yaz 1998, 63. sayısını inceleyerek ve sair kaynaklardan da istifade ederek yeni bir makale yazacaklar.

(Köprü dergilerinin 46-126 arasındaki sayılarına, tam metin olarak http://www.koprudergisi.com/ adresinden erişilebilir.)

Herkes katılabilir

Risale-i Nur’u akademik bir usûl ve üslûpla şerh etmeyi ve güncele uyarlamayı hedef edinmiş hakemli bir dergi olan Köprü dergisi hakkında gerçekleştirecek olan yarışmaya katılmak için yaş, cinsiyet, eğitim sınırı olmadığı gibi coğrafî sınırlama da yoktur. Yarışmaya herkes katılabilir. Makale belirlenen konuda yazılacaktır. Yarışmacıların ilgili Köprü dergisindeki makalelerden, Risale-i Nur Külliyatı’ndan ve diğer kaynaklardan faydalanması beklenmektedir. Yarışmacılar, kendilerinin belirlediği konularda, yarışma yönergesinde belirtilen şartlara uygun bir makale hazırlayacaklar ve yarışma sekretaryasına e-posta aracılığıyla makale teslim tarihinden önce teslim edeceklerdir.

(Yarışma sekretaryası: RNEank@gmail.com) Yarışmacılara yardımcı olmak, yol göstermek, rehberlik etmek üzere yarışmacının durumuna göre danışman atanacaktır. Danışman ve yarışmacı imkânların elverdiği ölçülerde bizzat, telefon, eposta iletisi, WhatsApp mesajı gibi iletişim araçlarıyla görüşebileceklerdir.

Sonuçlar Köprü Dergi’sinde ilân edilecek

Adaylar hazırladıkları dosyayı 23 Mart 2020 tarihine kadar Enstitü yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com adresine gönderecek. Yarışma sonuçları 20 Nisan 2020 tarihinde başvuru sahiplerinin eposta adreslerine bildirilecek ve Köprü Dergisi’nin ilgili sayında da ilân edilecek. Yarışmada ödül alan üç kişi ile yarışmaya iştirak eden ve makale teslim eden adaylardan ödül almamışlar arasından çalışma dosyasını teslim sırasına göre ilk 7 (yedi) başvurucuya olmak üzere toplam 10 (on) kişiye bir yıllık Köprü Dergisi aboneliği de hediye edilecektir. Yarışmada birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye ise 500 TL ödül verilecek.