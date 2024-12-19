Gençlerin beşte biri, ne eğitimde ne istihdamda

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada gençlerin beşte birinin ne eğitimde, ne istihdamda yer aldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) iş birliğinde, İsveç Hükümeti’nin finansal desteğiyle yürütülen 2023 Türkiye Gençlik Araştırması’nı (TGA-2023) tamamlandı.

Araştırma sonuçları, Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde gerçekleştirilen lansman etkinliğinde 2 ayrı rapor halinde derlenerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Araştırma sonuçları özetle şöyle:

“Nicel araştırma bulgularına göre: Araştırmaya katılan hanehalkı nüfusunun yüzde 14’ü 15-24 yaş grubundaki gençler. Her 3 evden birinde en az bir genç var (yüzde 33). Gençlerin neredeyse yarısının kendine ait bir odası yok (yüzde 44). Gençlerin 5’te 1’i ortaokul mezunu ya da daha az eğitimli (yüzde 17). Yüzde 37’si lise öğrencisi, yüzde 23’ü lise mezunu, yüzde 23’ü üniversite öğrencisi ya da mezunu. Lise düzeyindeki gençlerin 3’te 1’i (yüzde 31) ailesinin maddi durumu iyi olmadığı ya da çalışması gerektiği için okulu bıraktığını beyan ediyor. 2007 Türkiye Gençlik Araştırması ile karşılaştırıldığında, üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin oranının erkeklerde yüzde 2’den 22’ye, kadınlarda yüzde 4’ten 24’e yükseldiği görülüyor.

“Çalışmayan gençler iş arıyor”

Gençlerin yarısına yakını çalışıyor (yüzde 42), ancak bunların sadece yarısı sigortalı (yüzde 46). Çalışmayan gençlerin yüzde 14’ü de iş arıyor. Çalışma oranı genç erkeklerde 5’te 3 iken (yüzde 61), genç kadınlarda 4’te 1 (yüzde 24). Gençlerin 5’te 1’i (yüzde 20) ne eğitimde ne istihdamda ne de bunlara yönelik yetiştirme programlarına dahil. Bu oran, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olarak, kadınlarda 3’te 1’e (yüzde 29) çıkarken, erkeklerde 10’da 1’e (yüzde 10) düşüyor.

“Gençlerin yüzde 92’si sosyal medya kullanıyor”

Gençlerin yüzde 92’si sosyal medya kullanıyor. En çok tercih edilen platform ise Instagram (yüzde 88), ardından Tiktok (yüzde 31) ve X (yüzde 28). Gençlerin yüzde 88’i kadına yönelik şiddet, yüzde 69’u cinsel sağlık ve üreme sağlığı, yüzde 64’ü çocuk yaşta evlilikler, yüzde 61’i gençlik ve şiddet ile ilgili bilgileri sosyal medyadan alıyor. Nitel araştırma bulgularına göre ise: Gençlerin eğitimden beklentilerinin azaldığı görülüyor. Bazı okullarda karşılaşılabilen sınırlı öğretmen-öğrenci iletişimi, akran zorbalığı, şiddet ve taciz gibi durumlar da çocukların okuldan uzaklaşmasına ve okul terklerine sebep olabiliyor.

Haber Merkezi