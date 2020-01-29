Gençlerin gelecek endişesi artıyor

Merkezi İstanbul’da bulunan İstanPol Enstitüsü’nün Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırladığı “Türkiye’de Gençlerin Güvensizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı” raporu, yakın dönemde Türkiye’deki gençlerin hayata güvenceleri ve geleceğe dair algılarına dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, gençler, siyasetçilere güven duymadıklarını, istihdamda liyakat temelli olmayan kayırmacılığın etkili olduğunu ve geleceğe dair belirsizliğin endişelerini arttırdığını belirtiyorlar. “Seçim yorgunu” oldukları gözlemlenen gençler, yaşadıkları sorunların temel kaynağında siyasetçileri ve onların yanlış politikaları görürken, çözümü de yine siyasette görüyorlar. Ancak yine de gençlere göre siyasetteki mevcut aktörler Türkiye’nin sorunlarını çözmekten uzak bir noktadalar. Euronews Türkçe’nin haberine göre, İstanPol Genel Direktörü ve raporun Proje Koordinatörleri’nden Seren Selvin Korkmaz, gençlerin ülkenin geleceğine dair duydukları umutsuzluk ve belirsizlik halinden çıkışı, daha iyi çalışma ve yaşama şartları için ülkeyi terk etmekte gördüklerini belirtiyor.

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