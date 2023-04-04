Gençlerin iftar heyecanı

Ramazan ayının ilk on günü geride kalırken Ankara Yeni Asya okuyucuları, liseli öğrencilere yönelik bir iftar programı düzenledi.

Ramazan ayının ilk on günü geride kalırken Ankara Yeni Asya okuyucuları, liseli öğrencilere yönelik bir iftar programı düzenledi. Lise ve üniversiteli gençlerin büyük ilgili gösterdiği program, her yönüyle dolu dolu geçti. Kalabalık bir atmosferde iftar yemeği ile başlayan ve ardından dua ile süren programda organizasyon heyeti ve davetlilerin, fevkalade şevkli ve heyecanlı olduğu gözllendi. Ramazan Risalesi’nden okunan bir bölüm ile ders yapıldı. Ayrıca programda kadim kültürümüzün unutulan adetlerden “diş kirası” geleneği tekrar ihya edilerek bütün davetlilere hediyeler takdim edildi.

DERS VE MUHABBET GÜZELDİ

Ulus sokaklarının Ramazan’ın getirdiği nur ile aydınlandığı bu mübarek ayda, iftar organizasyonundan duydukları fevkalade memnuniyeti ifade eden genç arkadaşlar, bu programın en kısa zamanda tekrar tertip edilmesi arzularını da dile getirdiler. İftar programına gelen gençlerden bazılarının intibaları şöyle:

Emre Çağlan: İftar çok güzeldi. Teravihten sonra ders ve çok muhabbet güzeldi. Böyle iftarlara daha sık katılmak isterim. Düzenleyen emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kayra Alıç: İftar bol sohbetle ve muhabbetle geçti. Teravih namazı çok istifazalı oldu. Sonrasında Kenan ağabeyin okuduğu ders, benim için çok tesirliydi. Çayla beraber yaptığımız güzel sohbet ve herkes dağıldıktan sonra kaldığımız müzâkereli ders de muazzamdı. Böyle etkinliklerin devamını dilerim. Uğur Özlen: Bu faaliyet vesilesiyle sıcak muhabbetler ve uhuvvetin önemini tattık. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Fatih ve Salih İnan: İftar olsun, sonraki dersler olsun gayet güzel geçti. Verimli ve güzel bir programdı. Ömer Said Örtlek: Başta bu işi organize eden ağabeylere çok teşekkür ederim. Tekrardan iftar zamanı bir arada olmak beni çok mutlu etti. Hoş bir sohbet ve güzel bir ders ile günümüz güzelleşti. Tabii Ulus-27 de olmak ayrı bir heyecan kattı.

HASAN HÜSEYİN UÇAR - ANKARA