Gençlerin önceliği eğitim ve istihdam

Yoksul ülkelerde yapılan geniş çaplı araştırmanın sonuçlarına göre gençler, refah durumlarını iyileştirmenin yolunun eğitim ve istihdam olanaklarının artırılmasından geçtiği kanısında.

Yoksul ülkelerde gençlerin geleceğe dair önceliklerinin eğitim olanakları ve istihdam olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Afrika, Asya ve Latin Amerika’dan şimdiye kadar 700 binden fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 40’ı refah durumlarını iyileştirmek için kendileri için öne çıkan etkenlerin eğitim ve istihdama yönelik mesleki eğitim olduğunu ifade etti. Yüzde 21’i güvenlik ve çevre desteğinin önemine atıfta bulunurken, yüzde 16’sı ise soruya sağlık ve besleyici gıdalar yanıtını verdi.

Bir milyondan fazla cevap

Ekim ayına kadar diğer kıtalardan da 10-24 yaş aralığında bir milyondan fazla çocuk ve gencin yanıtlarının bir araya getirileceği kaydedildi. Cevaplardan yola çıkarak 11-12 Ekim’de çevrimiçi gerçekleştirilecek Küresel Gençlik Forumu’nda gençlerin arzularını gerçekleştirebilmek için gerekli yatırımların yapılması adına bir eylem planı oluşturulması öngörülüyor.

Haber Merkezi