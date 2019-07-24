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24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Gençliğe yönelik projeler konuşuldu

24 Temmuz 2019, Çarşamba
Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu, 21 Temmuz Pazar günü Yeni Asya Vakfı’nda düzenlediği toplantıda, gençliğin bilhassa manevi dünyalarında yaşadıkları problemlere çözüm oluşturabilecek projeleri konuştu.

Rİsale-İ Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu, 21 Temmuz Pazar günü Yeni Asya Vakfı’nda yaz dönemi toplantısını gerçekleştirdi.

Gençlik Kongresi, Köprü Makale Yarışması, bölgesel faaliyetler ve sosyal medya gündemiyle toplanan kurul, önümüzdeki dönem yapılacak faaliyetlerin planlamasını ve değerlendirmesini yaptı. Toplantıda Kurul’un öncelikli gündemi “sosyal medya” oldu.

Sosyal medyanın zamanın işleyişine göre ve etkin bir biçimde kullanılması, Risale-i Nur hakikatlerinin sosyal medya diliyle gençlere ulaştırılması yönünde adımlar atılması gerektiği dile getirildi.  Bu bağlamda Twitter’da rutin olarak düzenlenen fikri etkinliklere destek verilmesinin gerekliliği görüşülen toplantıda “Dünya Bu Eserleri Okuyor” başlıklı bir Twitter faaliyeti düzenlenmesi, Kongre ve diğer faaliyetlerde öne çıkan dikkat çekici hususların sosyal medyada paylaşımının yapılması kararlaştırıldı. 2020 yılında yapılacak olan Risale-i Nur Gençlik Kongresi için çalışmaların başlatıldığı toplantıda, 11. Gençlik Kongresi’nin konusu “Avrupa Birliği” olarak belirlendi.

Manevî tahribatı tamire yönelik çalışmalar

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise son zamanlarda sıkça ilânatı yapılan  “Köprü Makale Yarışması” oldu. Köprü Makale Yarışması’nın geleceğin akademisyen ve yazarlarının yetişmesi için bir okul niteliğine büründüğü ve gelenekselleştiği dile getirilen toplantıda yarışmanın yaygınlaşması ve genç kitlelere ulaştırılması için sosyal medya etkinliklerinin yapılmasına karar verildi.

Gündem maddelerinden bir diğeri, yakın zamanda açılması planlanan “YouTube kanalı” olan toplantıda, bu kanalda paylaşılması düşünülen kısa filmler için bir yarışma düzenleneceği kararlaştırıldı. Ayrıca gençliğin bilhassa manevî dünyalarında yaşadıkları problemlere çözüm oluşturabilecek, manevî tahribatı tamire yönelik çalışmaların her alanda sürdürülmesi gerektiği, Risale-i Nur Enstitüsü’nün bu amaçla gençlerin aktif olarak katılacağı bölgesel programların gerçekleştirmesi gerektiği dile getirildi. Bu bağlamda Kurul, konuları daha sonra ilan edilmek üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üniversite öğrencilerinin aktif olarak katkıda bulunabileceği masa çalışması ve paneller düzenlenmesi kararını aldı.  Toplantıda yakın zamanda hayata geçirilecek bu tür programların, şevke medar olacağı ve gençliğin manevi alanda yaşadığı problemlere bir çözüm sunabileceği dile getirildi.

HÜSEYİN ZIRHLIOĞLU - İSTANBUL

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