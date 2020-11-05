Giyinmek meselesi

Genç Yorum dergisi Kasım sayısı ÇIKTI.

Genç Yorum dergisi Kasım sayısında “Giyinmek, moda, imaj” konusunu ele alıyor.

Genç Yorum dergisi 195. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “İnsaniyetini giy” başlıklı Kasım sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“Giyinmek, moda, imaj” konusunu ele alan derginin, “Neden / niçin giyiniyoruz? Giyinmek, imaj ve kişilik, giyim ve özgüven ilişkisi, giyinmek ve ırkçılık, imaj ve israf, Nur Talebeleri’nin giyimi” gibi muhtevalardan oluşan Kasım sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “Niçin o şekil giyiniyoruz?”, Nuriye Sultan Kostak: “Kendini bil, kâinatı sev, insaniyetini giy!”, Bilal Said Parlakoğlu: “Nurculuğun imajı”, Kln. Psk. Banu Arslan Atalık: “Giyim psikolojisi”, Hümeyra Titer:“Kıyafetler ve etiketleri”. Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.



Daha başka?

Anlamlı Yorum sayfalarında Cenk Çalık,“İmarethanelere mânâ-i harfî penceresinden bakmak”ve Erkam Yıldırım, “Bir “insan” arıyorum şu yeryüzünde” yazılarıyla yer alırken, Şiir sayfalarında, Cihan Cambaz ve Ayşenur Yaşar şiiriyle Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Sorular” denemesiyle; Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Ebedî âlemde Dünya” başlıklı araştırmasıyla; Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Kafamdaki ses” yazısıyla; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Gelecek” makalesiyle; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Gözümün içinde kim var?” ve “1 saat neden 60 dakika?” başlıklı muhtevalarıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor. İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Fotoğrafçılığın keyfi” konulu Foto Yorum ile Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorumher ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Keçeli’de bu ay

Özgün ve kaliteli muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Çatı katındaki hazine” başlıklı paylaşımıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Sıfır Atık” oluşumunun tanıtımıyla; Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Hz. İnsan” kitabının tanıtımıyla; Şulenur Yaşar, Feyâlilaceb’de “Ağla ağla, açılırsın!” yazısıyla; Merve Yavuz, Heybe’de “Kesin korunacak hassas alanlar” araştırmasıyla ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Kitap okumak bir şeye yaramaz(!)” başlıklı değerlendirmesiyle Keçeli okurlarını bekliyor. İstanbul - Şulenur Yıldırım