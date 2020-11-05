"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Giyinmek meselesi

05 Kasım 2020, Perşembe
Genç Yorum dergisi Kasım sayısı ÇIKTI.

Genç Yorum dergisi Kasım sayısında “Giyinmek, moda, imaj” konusunu ele alıyor.

Genç Yorum dergisi 195. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “İnsaniyetini giy” başlıklı Kasım sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“Giyinmek, moda, imaj” konusunu ele alan derginin, “Neden / niçin giyiniyoruz? Giyinmek, imaj ve kişilik, giyim ve özgüven ilişkisi, giyinmek ve ırkçılık, imaj ve israf, Nur Talebeleri’nin giyimi” gibi muhtevalardan oluşan Kasım sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “Niçin o şekil giyiniyoruz?”, Nuriye Sultan Kostak: “Kendini bil, kâinatı sev, insaniyetini giy!”, Bilal Said Parlakoğlu: “Nurculuğun imajı”, Kln. Psk. Banu Arslan Atalık: “Giyim psikolojisi”, Hümeyra Titer:“Kıyafetler ve etiketleri”. Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Daha başka?

Anlamlı Yorum sayfalarında Cenk Çalık,“İmarethanelere mânâ-i harfî penceresinden bakmak”ve Erkam Yıldırım, “Bir “insan” arıyorum şu yeryüzünde” yazılarıyla yer alırken, Şiir sayfalarında, Cihan Cambaz ve Ayşenur Yaşar şiiriyle Genç Yorum okurlarını bekliyor. 

Her ay olduğu gibi

Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Sorular” denemesiyle; Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Ebedî âlemde Dünya” başlıklı araştırmasıyla; Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Kafamdaki ses” yazısıyla; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Gelecek” makalesiyle; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Gözümün içinde kim var?” ve “1 saat neden 60 dakika?” başlıklı muhtevalarıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor. İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Fotoğrafçılığın keyfi” konulu Foto Yorum ile Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorumher ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Keçeli’de bu ay

Özgün ve kaliteli muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Çatı katındaki hazine” başlıklı paylaşımıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Sıfır Atık” oluşumunun tanıtımıyla; Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Hz. İnsan” kitabının tanıtımıyla; Şulenur Yaşar, Feyâlilaceb’de “Ağla ağla, açılırsın!” yazısıyla; Merve Yavuz, Heybe’de “Kesin korunacak hassas alanlar” araştırmasıyla ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Kitap okumak bir şeye yaramaz(!)” başlıklı değerlendirmesiyle Keçeli okurlarını bekliyor. İstanbul - Şulenur Yıldırım 

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rant ve rüşvet çarkı dönüyor... Bu düzenle felâketlerden kurtulamayız!

    Giyinmek meselesi

    Kritik Wisconsin eyaletini Biden kazandı

    Başakşehir'den Manchester United'a karşı tarihi galibiyet

    İngiltere'deki ikinci karantina yarın başlayacak

    ABD'de kazanan henüz belli değil

    Viyana’daki terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    İtalya'da yeniden alarm zilleri çalıyor!

    ABD'deki tarihi seçime tarihi katılım gerçekleşti

    Bakan Kurum: İzmir'de 214 'acil yıkılacak' bina tespit edildi

    Bakan Koca: Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli

    8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf sevinci

    Hakkari'de işçilere terör saldırısı: 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı

    Bakan Koca uyardı!

    7 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Başakşehir'in rakibi Manchester United

    KHK’lı sağlıkçılar iade edilsin

    Kuytul’a beraat

    Endonezya’dan Fransa'ya tepki: "Fransız mallarını yerel ürünlerle değiştiriyoruz"

    Azerbaycan: Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdük

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Biz devlet miyiz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Profesör ve imtihan
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberlere devam
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem dayanışması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (2)
    Mustafa Gönüllü

    Güneşe zarar vermek mümkün mü?
    Genel

    Rant ve rüşvet çarkı dönüyor... Bu düzenle felâketlerden kurtulamayız!
    Genel

    Devlet cemaatlerden, cemaatler devletten elini çekmeli
    Süleyman KÖSMENE

    İhlâs Risalesi’nde mesleğimizin esasları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.