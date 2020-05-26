Gönüllü gençler ağı

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden İslam İşbirliği Gençlik Forumu gönüllülük eğitimlerine bu sene online devam ediyor.

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslâm İşbirliği Gençlik Forumu’nun (ICYF) düzenlediği Online Gönüllülük Eğitimi başladı. 31 Mayıs’ta bitecek eğitime 50’nin üzerinde ülkeden 100 genç katılıyor. Eğitime katılan gençler, koronavirüs sürecinde bütün dünyada önemi bir kez daha anlaşılan ‘gönüllülük’ ile ilgili derinlemesine eğitimler alıyorlar. ICYF, çeşitli ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, eğitimin ve gençlerin ahlâkî değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürler arası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır.

İslam coğrafyasında önemli bir adım

31 Mayıs’a kadar sürecek Online Gönüllülük Eğitimi programının açılışında konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, “Gençlerin daha başarılı olması için çalışıyoruz. Etkileşim fırsatlarına düzenli erişim, çocuklar, gençler ve topluluklar için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Gönüllülük faaliyetleri gençlere işbirliği ve problem çözme gibi becerileri kazandırır. Bu sebeple, gönüllü olan gençlerin eğitim ve iş hayatında daha iyi performans göstermeleri ve hayatta başarılı olma ihtimalleri daha yüksektir” dedi. ICYF’in gönüllülüğü her zaman desteklediğini vurgulayan Ayhan, daha önce Antalya, Doha ve Bakü’de yapılan gönüllülük eğitimlerinin bu sene pandemi dolayısıyla internet üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Ayhan, genç gönüllüleri eğitmenin İslâm coğrafyasında Genç Gönüllüler Ağı’nın kurulmasına, kültürler arası diyalog, kültürel yakınlaşma ve çeşitlilik alanlarında farklı programların sürdürülmesi ve uygulanması yönünde önemli bir adım olduğunun altını çizdi.