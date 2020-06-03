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3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hem ikaz, hem iltifat

03 Haziran 2020, Çarşamba 00:48
Genç Yorum dergisi 190. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “İnsan eve çekilince” başlıklı, KoronaVirüsü konulu Haziran sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“Pandemi tarihçesi ve sağlık tavsiyeleri. Virüs imtihanı bizlere neler söylüyor? Bizler ehl-i sünnet ve’l-cemaatiz, Cebriye ve Mutezile gibi davranmamalıyız. İnsandaki korku damarı. Vesvese ve evham. Pandemi sürecinde psikolojimizi nasıl koruruz? Zorunlu olarak eve kapandığımız bu süreçte ailelerin durumu. Şahısların zaaflarıyla yüzleşmesi ve ilişkileri tamir etme gerekliliği. Modern hayatımızı sorgulamak ve hayatımızı yeniden revize etmek.

Tüketim alışkanlıklarımız ve kapitalist düzen. Komplo teorileri. İnsanların evlere çekilmesiyle, çevreye-dünyaya verdiği zararların daha çok anlaşılması ve pandemi sürecinin verdiği umut” gibi konuların yer aldığı Haziran sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle: Mustafa Gönüllü: “İnsanlığı değiştiren pandemiler”. Nesibe Ersoylu: “Pandemi perdesini aralayan bir tefekkür”. Mustafa Usta: “Esbapperest ve zahirperest hükümlerin güdümünde evham”. Ayşenur Akay: “Virüs İlâhî bir ikaz ve iltifattır!” Çev. Müh. Handenur Yaşar: “Umudumuz sensin COVID-19”. Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “Evlerimizi Medrese-i Nuriye’ye/Yusufiye’ye çevirmek”. Kln. Psk. Banu Arslan: “Pandemide ne oldu bize?”

M. Serdar Kuzuloğlu’nun notları

Teknoloji ve trendleri 25 yıldır yakından takip eden Gazeteci Mehmet Serdar Kuzuloğlu’nun, “Korona Virüsü Dosyası” isimli YouTube yayınlarından derlenen önemli notlar Genç Yorum’da. Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Virüsleri tanımanın tam zamanı” başlıklı bilgileriyle; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Elektrik tellerine konan kuşları neden elektrik çarpmaz?” ve “Dünyanın en sessiz odası!” başlıklı muhtevalarıyla; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Gülüşünden vurulan çocuklar” yazısıyla ve Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Akıl” başlıklı çalışmasıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor. İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Kompozisyon ve kadraj” konulu Foto Yorum ile Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha başka?

Ayşenur Yaşar, Anlamlı Yorum’da “Bir dokunuştur bahar” tefekkürüyle Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor.

Keçeli’de bu ay

Farklı ve kaliteli muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Büşra Bakırcı, Çay Saati’nde “Şıklar arasında kalmak” araştırmasıyla; Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Dönüşüm” kitabının tanıtımıyla; Şulenur Yaşar Feyâlilaceb’te “Kay! Kay! Kay! Kay-ma!” yazısıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Diksiyon TV” kanalının tanıtımıyla; Edibenur Üner Sinematograf köşesinde çizimleriyle ve Meslihan Çetin, Öğrenci İşi’nde “Home Cafe” yazısıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Nice 4 ve 40 senelere” derken, Merve Yavuz Heybe’de “Riga’da 24 saat” başlığıyla gezi notlarını paylaşıyor.

İstanbul - Yeni Asya 

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