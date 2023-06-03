İnsan olmanın gereği

Genç Yorum Dergisi 2023 Haziran sayısında “Hoşgörü”yü ele almış. İslâmın hoşgörü dini olması ve hoşgörünün nasıl doğru kullanılacağı konularını inceleyen derginin yeni sayısı okuyucularına ilaç gibi gelecek.

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Hazırlayan: MUSTAFA GÖNÜLLÜ

Genç Yorum Dergisi 2023 Mayıs sayısında “Hoşgörü” konusunu ele alıyor. Dergi özellikle saygı, sevgi, merhamet, tahammül ve empati gibi hasletlere çokça ihtiyaç hissettiğimiz bu dönemde hoşgörü başlığı altında bu meseleleri işliyor. Hoşgörünün ne olduğu ve ne olmadığı, aile ve toplum hayatında hoşgörünün önemi, hoşgörüsüzlüğün sebepleri, hoşgörünün nasıl elde edileceği, dinimiz İslâm’ın hoşgörü dini olması ve hoşgörünün nasıl doğru kullanılacağı gibi konuları ele alan Genç Yorum bu ay okuyucularına ilaç gibi gelecek.

Yazarlarımız ve yazılan kapak yazıları

Klinik Psikolog Nil Oran: “Ailenin temelinde hoşgörü var”

Orhan Ali Yılmaz: “Müsâmaha mı dediniz!?”

Feyza Yılmaz: “Gerçek yolunda hoşgörü”

Mustafa Gönüllü: “Hoşgörüde celâl – cemâl dengesi”

Emine Bakırlıoğlu: “Bizden misiniz?”

Adnan Nacir: “Zübde-i âlemden züppe-i âleme”

Dergimizde konuyla alakalı olarak Ekrem Donbaloğlu ve Fethiye Akay’ın hazırladığı “İnsan olmanın bir gereği: Hoşgörü” başlığı altında gençlerle yapılmış röportajlar da bulunuyor. Ayrıca İbrahim Özdabak’ın sayımıza özel çizdiği karikatür de dergideki yerini alıyor.



Daha başka neler var?

Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlediğimiz Nurlu Yorum sayfamızda bu ayın sonunda kavuşacağımız Kurban Bayramı hasebiyle “Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi” başlıklı parça da sayımızda mevcut.

Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş’in hazırladığı gündemden özel haberlerle Haber Yorum sayfası ve Said Balpetek’in hazırladığı Amerikan Tavukları sayfasında “800 Akıncı” başlıklı tarihsel bilgilerin yer aldığı bir yazı da okuyucularla buluşuyor.

Süeda Yaşar, Veciz Yorum sayfasında “Hoş gör ki hoş görülesin” başlıklı çalışmasıyla; Nur Levent, Farklı Yorum sayfasında “Sana kadar sayılan bir gökyüzü Betelgeuse” başlıklı yazısıyla; Erhan Akkaya’nın editörlüğündeki Foto Yorum’da sizden gelen fotoğraflar; Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Bir kısım dağınık tefekkürler” başlıklı makalesiyle; Ebrar Dua Öztürk, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Eşekli Kütüphaneci” kitabının tanıtımıyla; İbrahim Yasir Teğiş, Şiir sayfasında “Son dava” başlıklı şiiriyle okuyucuyla buluşmayı beklerken Kısa Yorum sayfamızda da sizden gelen kısa çalışmaları yayınlamaya devam ediyoruz.



Keyifli okumalar

Mim Sedef, Bab-ı Edebiyat sayfasında “Ömrün bereketli hasadı” yazısıyla; Feyalilacep’de Şulenur Yaşar, “Bağlantı kuruluyor...” başlıklı yazısıyla; Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, Seans Arası’nda “Empati mi yapıyoruz, sempati mi?” başlıklı yazısıyla; Hatice Solak, Anlamlı Yorum’da “Yer altından gelen sesler” başlıklı tefekkürî yazısıyla; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügat’ta “Ayine-i Kalp” başlıklı kelime tanımlamalarıyla; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Ben (3)” başlıklı yazısıyla ve Lütfiye Kef Özdemir, Edebî Yorum’da “Sığınaklar” başlıklı hem edebî yazısıyla dergideki yerini alıyor. Dergimizi istifadenize sunuyor ve keyifli okumalar diliyoruz.