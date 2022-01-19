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19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İntihar haberleri gençleri etkiliyor

19 Ocak 2022, Çarşamba
Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, Enes Kara’nın intihar etmesinin ardından yaşanan tartışmaların gençleri olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

İntihar vak’alarının haberleştirilmesinin son derece hassas yaklaşılması gereken bir konu olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, özellikle Enes Kara isimli öğrencinin intiharının üzerine çok sayıda tartışma yaşandığını, bu tartışmalardan en çok etkilenen kesimin ise yine genç ve ergen kesim olacağını ifade etti. İntiharı son çare olarak görerek intihar ettiğini ifade eden bir kişiyi dinleyen benzer yaş grubundaki kişilerin, bu kişiyi rol model olarak alabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Bora, “İntihar eden kişi bir tıp öğrencisi, kısmen belki diğer arkadaşlarına göre geleceği daha parlak olabilecek birisi. Ondan daha zor şartlar altında olabilecek bir genç, ‘bu kişi bile böyle bir davranışta bulunuyorsa, ben daha kötü şartlardayım’ diye düşünerek kendisini çaresiz görebiliyor. Normalde intihar fikri hiç olmayan bir kişinin aklına intihar düşüncesinin gelmesi çok mümkün değil, ancak bunalımda olan, özellikle ergen yaş grubundaki kişiler bu tarz haberleri gördüğünde bunlardan etkilenip cesaretlenebiliyor. Bununla ilgili çok sayıda araştırma var. Biz bunlara taklit intiharlar diyoruz” şeklinde konuştu.

İNTİHARIN BULAŞICILIK DURUMU OLABİLİYOR

İntihar haberiyle ilgili gerek Dünya Sağlık Örgütü’nün gerekse Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin belirli kriterleri olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Bora, “Bu tarz intihar vak’alarından sonra kişinin ölümü romantize ediliyor. Nedeni, nasılı uzun uzun tartışılıyor ve kişinin ölümü son çare olarak gördüğü söylenerek neredeyse ölümü yüceltiliyor. Kesinlikle yöntem belirtilmemesi gerekiyor. Yüzeysel geçilmesi gerekiyor” dedi. Artıgerçek’deki habere göre özellikle ergenlerde sosyal medya üzerinden görünür olma, ilgi çekme, popüler olma isteğinin son derece yaygın olduğunu belirten Uzm. Dr. Bora, “Tiktok gibi mecralarda bunları görebiliyoruz. Hatta fenomen olma isteği bazen o kadar ileri boyuta gidebiliyor ki, ölümü ünlü olmak için bir araç olarak görebiliyorlar. O nedenle bir kişinin intiharının çok uzun süre konuşulduğunu gören biri, o kişiyi rol model alabiliyor. ‘En azından öldükten sonra ünlü olayım’ diye bir düşünce bile olabiliyor. Sosyal medyada canlı yayında zehir içen insanlar oldu dünyada. Bu nedenle intiharın ve intihar yönteminin ergenler arasında bulaşıcılık gibi bir durumu var maalesef” diye konuştu.                          

Haber Merkezi

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