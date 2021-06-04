İşsiz ev gençliği oluştu

Son yıllarda sayıları hızla artan üniversitelerin özellikle belli bölümlere ağırlık vermesinden dolayı kimi meslek gruplarında ihtiyaçtan fazla mezun verilmeye başlandı.

Bu da beraberinde bu bölümleri okuyan öğrencilerde gelecek kaygısını arttırdı ve beraberinde meslek gruplarında gerek işsiz sayısının yükselmesine gerekse kazanılan gelirin düşmesine neden oldu. Gazetecilik, halkla ilişkiler, hukuk ve öğretmenlik branşları bu sorunu en yakından yaşayan bölümler. Independent Türkçe’nin haberine göre, tepkilere ve eleştirilere rağmen eğitim sektöründe bu sorunu giderecek tedbir alınmaması ve yeni bölümlerin açılmaya devam etmesi benzer sorunların daha önce bunu yaşamayan branşlara da sirayet etmesine neden oluyor. Eğitim uzmanı Ali Taştan, eğitimli ancak işsiz olduğundan aile parasıyla geçinen “ev gençleri” diye kitlenin oluştuğunu söyledi.