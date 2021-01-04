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4 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Küresel suç duyurusu! Küresel nedâmet çağrısı!

04 Ocak 2021, Pazartesi
Yeni yılın ilk ayını 197. sayısıyla karşılayan Genç Yorum dergisi okurlarını bekliyor. bütün insanlığı çaresiz bırakan salgın karşısında kendimizi sorgulamaya, tövbe ve istiğfara davet ediyor.

Haber: Emine S. Çakır - İstanbul

Yeni yıla geçen yılın muhasebesiyle başlayan derginin başlığı “Küresel suç duyurusu! Küresel nedamet çağrısı!”

“Şükür imtihanında sınıfta kalmışlık, ânı yaşamak, mahrumiyetlerden öğrendiklerimiz, küçük bir virüsün koca 2020 yılını etkisi altına almış olması”gibi konuları ele alan kapak yazılarının başlıkları ve yazar bilgileri şu şekilde:

M. İsmail Tezer: “Küresel suç duyurusu! Küresel nedamet çağrısı!”

Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “An’da olmak üzerine…”

Mustafa Gönüllü: “Mahrumiyetler ne çok şey öğretiyor”

Süleyman Kösmene: “Bir virüsün tarih yazdığı yıl: 2020”

Derginin daimî köşelerinden Yılmaz Tokdemir’in gündemdeki çeşitli haberlerden seçerek hazırladığı Haber Yorum; İbrahim Özdabak’ın çizgileriyle hazırlanan Karikatür sayfası ve kapak konusuyla alâkalı olarak Risale-i Nur’dan derlenen Nurlu Yorum da okunmaya hazır.

Daha başka?

Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Misk ü Amber” ve “Google’ın dâhiyane planı” yazılarıyla; Feyzanur Elif Mutlu, hayatından çeşitli kesitleri paylaştığı Çedile Hanım köşesinde “Tek çare bir miktar empati” başlığıyla yer alırken; Cihan Canbaz, Şiir köşesinde “Bir şiir gibi Eylül” adlı eseriyle dergideki yerini aldı.

Bu sayıda bizi ilk defa karşılayan Kitaplık köşesi, “Siz bizim dâvâmızı müdafaa edin” başlığı altında İslâm Yaşar’ın yakında yayınlanacak yeni romanı Cennetâsâ Bahar’dan bir kesit sunuyor. Anlamlı Yorum’da ise M. Said Zeki’nin yeni yıla yeni bir bakış açısını konu edinen “Yeni yılda yenileni/yorum” yazısı; kelimelerin yeniden tanımladığı Keyfince Lügat köşesinde Ali Hakkoymaz’ın “Keyf/ince Lügât” başlığı altında mini sözlüğü; zihni sürekli çalışmaya zorlayan Zihnin Çarkları köşesinde ise Caner Kut’un “Belirsizlik” adlı yazısı var. En temelden başlayarak fotoğraf çekmenin püf noktalarını anlatan Foto Yorum köşesinde ise İsmail Okur, “Makro Fotoğrafçılık” konusunu ele alıyor.

Mülâkât

Düzce Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Celil Bozkurt’la, Türkiye’nin yakın siyasî tarihini aydınlatacak önemli çalışması “Demokratik Hayatta Siyasal İslâm’ın Doğuşu: İslâm Demokrat Partisi” kitabı üzerine Ahmet Dursun’un yaptığı mülâkât da ilgi çekecek bölümlerden birini oluşturuyor.

Keçeli’de bu ay

Derginin “daha genç” kısmı olan Keçeli de yine orijinal muhtevalarıyla karşınızda. Emine Sultan Çakır’ın hazırladığı Eskimez Yazı köşesinde “Kâzıme’den esen rüzgâr” adı altında İmam Busîrî’nin meşhur Kaside-i Bürde’si konu ediliyor. Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı köşesinde bizlere bir ninenin torununa yazdığı, ama göndermediği mektupları konu edinen “Yüreğinin götürdüğü yere git” romanını inceliyor. Öğrenci İşi köşesindeyse Şule Konca’nın hazırladığı “Hoş gel 2021” başlıklı yazı altında geçtiğimiz yılın eğitim hayatına etkisi konuşuluyor. Feyâlilaceb’de “İsmini vermek istemeyen bir yazar” başlığıyla Şulenur Yaşar, bir teheccüd macerasını anlatıyor ve son olarak Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya köşesinde “Konuş Minyatür” başlığı altında, minyatürleri konuşturan Emre Taş’ın Twitter hesabını tanıtıyor.

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