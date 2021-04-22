Makale yarışmasının tarihi uzatıldı

Risale-i Nur Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Kadın’ konulu makale yarışmasında teslim tarihi hazirana uzatıldı.

Köprü Dergisi’nin “Kadın” konulu 2021 yılı Makale Yarışması için daha önce 16 Nisan 2021 olarak belirlenmiş olan makale teslim tarihi 01 Haziran 2021 tarihine uzatıldı. İçinde bulunduğumuz pandemi şartları dolayısıyla daha çok evde vakit geçirdiğimiz ve Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu süre zarfında henüz yarışmamıza katılmamış olanları katılmaya, makalesini yazamamış olanları yazmaya davet ediyor ve makalesini yazmış olanların da makalelerini tekmil edeceklerini düşünüyoruz. Yeni Asya bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Risale-i Nur Enstitüsü “Köprü Dergisi 2021 Yılı Makale Yarışması” ile gençleri, araştırmacıları ve yazar adaylarını; okumaya, analitik düşünmeye ve yazmaya dâvet ediyor. Her sene farklı bir konuyu gündeme taşımayı amaçlayan makale yarışmasının bu yılki konusu “Kadın”. Yarışmada katılımcıların Köprü Dergisi’nin “Kadın” konulu Kış 2011, 113. sayısını okumaları gerekiyor. Ardından 113. sayıdaki makaleler, Risale-i Nur Külliyatı ve diğer kaynaklardan faydalanarak yeni bir makale yazmaları bekleniyor. Yarışmada yaş, cinsiyet, eğitim, coğrafî sınır şartı gözetilmiyor.

Temmuz'da sonuçlanacak

Adaylar, hazırladıkları makaleyi 01 Haziran 2021 tarihine kadar yarışma sekretaryasının rneank@gmail.com adresine iletecekler. Yarışma sonuçları 1 Temmuz 2021 tarihinde yarışmacılara e-posta yoluyla bildirilecek ve Köprü Dergisi’nin ilgili sayısında da ilân edilecek. Yarışma sonucunda jüri tarafından uygun görülen üç makale ödüllendirilecek. Birinciye 2.000 TL, İkinciye 1.500 TL, Üçüncüye 1.000 TL olmak üzere ilk üç yarışmacıya ödül verilecek. Yarışmada puan sıralamasına göre toplam 10 (on) kişiye bir yıllık Köprü Dergisi aboneliği hediye edilecek. Siz de “Kendimi denemek, yazı yeteneğimi geliştirmek, okuduklarımı özümseyerek başkalarıyla paylaşmak istiyorum” diyorsanız, Risale-i Nur Enstitüsü sizleri Köprü Dergisi 2021 Yılı Makale Yarışması’na katılmaya davet ediyor. Yarışmanın detayları hakkında yarışma sekretaryasının rneank@gmail.com adresinden bilgi alabilirsiniz.