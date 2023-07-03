Müslümanlar neden geri kaldı?

“İzmit Gençlik Seminerleri” nde islam dünyasının geri kalmasına sebep olan altı hastalık tartışıldı. risale-i nur’da konuyla ilgili sunulan çareler ele alındı.

İzmit Eğitim Komisyonu bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

İzmit’te rahmetli Salih Çökren’in babasının adını taşıyan şehir merkezindeki Hafız Kadir irtibat salonunda, haftanın her günü yapılan mutad derslere ilaveten ayda bir sefer olarak planlanan 15-25 yaş aralığındaki gençler için seminer programı düzenlendi.

İlki Mayıs ayında gerçekleştirilen “Kainatın Yaratılışı ve Esir maddesi” adlı seminerden sonra, Haziran ayında da Mehmet Pekel tarafından İslam dünyasının en yakıcı problemi olan geri kalma meselesi “Neden geri kaldık?” başlığı altında sunuldu.

Seminerde öne çıkan konular

İkramlar ve soru cevap faslından sonra tamamlanan seminerde şu konular öne çıktı: Rakamlarla karşılaştırmalı olarak Batı ile İslam Dünyasındaki demokrasi, bilim, ekonomi ve teknolojik gelişmeler, veriler ile ortaya kondu. Kur’an ve onun manevi tefsiri olan Risale-i Nurlar’dan geri kalmanın sebepleri ve çözüm yolları anlatıldı.

Özellikle İslam Dünyası’nın geri kalmasına sebep olan altı hastalık üzerinde duruldu. “Cehalet, zaruret ve ihtilaf“ problemlerine vurgu yapıldı. Peygamber mucizelerine atıfla teknolojide ulaşılabilecek en ileri noktalara işaret edildi. Mutad hale gelmesi planlanan bu seminerlerin harekat-ı zerrat, kader, deizm, muktesit meslek gibi farklı konularda devam edeceği bilgisi verildi.

Yeni Asya/İzmit

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İslam Alemi’nin geri kalma sebepleri