"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Mutlu Aile Modeli

14 Temmuz 2020, Salı
Günümüz çağında sarsılan değerlerin başında maalesef ki “aile” geliyor.

KİTAP TANITIMI - GÜLNUR TERCAN

Bizi biz yapan, dünyamızı Cennet, ahiret hayatımıza da hazırlık hükmünde olan aile müessesesi, bugün o kadar yara aldı ki… O yaraların tedavi ve tamire ihtiyacı var. Nasıl mı? Elbette ki her hâlde bize rehber olan Efendimizin (asm) hayatını ve sünnetini öğrenerek. O sünneti yaşayan büyüklerimizin peşi sıra giderek.

Araştırmacı, eğitimci, yazar Yasemin ve Sebahattin Yaşar, “aile” kavramını tam da bu hassasiyetle ele alarak, kaleme aldıkları “Mutlu Aile Modeli” kitaplarında, çok detaylı bir şekil bizlere sunuyorlar.

Aileyi oluşturan her bir kişinin “mutlu” olma yolunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini; aileyi kurmak için atılan ilk adımdan, ailenin genişleme sürecine kadar her bir aşamasında ihtiyaç duyulan bütün bilgileri bizlere aktarıyorlar. Kur’ân-ı Kerîm’den âyetler, Hadis-i Şerifler, Risale-i Nur’dan hakikatler, aile konusunda yapılan birçok akademik çalışma, kitabın özünü oluşturuyor. Hoş ve akıcı bir üslûpla, aile konusunda birçok sorunun cevabını verecek şekilde kaleme alınan bu kitap Yeni Asya Neşriyat’tan çıkarak okuyucularla buluştu.

On bölümden oluşan kitabın bölümlerinin genel başlıklarına birlikte bakalım:

• 1. Bölüm: Huzur Adresi Aile

• 2. Bölüm: Aile Kurmanın Hikmetleri

• 3. Bölüm: Evliliğe Başlarken

• 4. Bölüm: Mutlu Ailenin Özellikleri

• 5. Bölüm: Ailede Kadın ve Erkeğin Rolleri

• 6. Bölüm: Evliliği Bakıma Almak

• 7. Bölüm: Ailede Bozulma Süreci Nasıldır?

• 8. Bölüm: Mutlu Aile Modelleri

• 9. Bölüm: Çocuğun Aile Mutluluğuna Katkısı Nedir?

• 10. Bölüm: Çocuk Terbiyesi İlgili Bazı Hususlar

Aile içindeki mutluluğa atacağımız adımda geç kalmamak için, var mısınız birlikte bu kitabı okumaya…

Kaynak: www.bizimaile.com

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de tüm zamanların en yüksek bütçe açığı

    Malezya: Arakanlı mültecileri geri göndermeyeceğiz

    Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletinde OHAL kararı

    ABD, okula dönüş kararını gözden geçiriyor

    Rize'deki selden iki vefat haberi var

    AYM, çoklu baroyu iptal etmeli

    İzmir'de endişeli saatler

    Türkiye’yi kötü etkiler

    İsrailli oyuncudan ırkçı video

    Kurbanlarınızı heba etmeyin

    OHAL’in maliyeti ağırlaşarak sürüyor

    BM'den endişelendiren rapor

    AB'den Türkiye açıklaması

    Rize'nin Çayeli ilçesinde son durum?

    DSÖ: Salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak

    Başakşehir de Trabzonspor da mağlup oldu

    'Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde koronavirüs tespit edildi'

    Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar

    Koca, en çok vaka görülen 5 ili açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Temmuz’u beklerken
    Genel

    OHAL’in maliyeti ağırlaşarak sürüyor
    Genel

    İzmir'de endişeli saatler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Yarına ve yarınlara hazırlık
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya, beş yüz sene devam eden kudsî vaziyetine çevrilmeli
    Genel

    Türkiye’yi kötü etkiler
    Faruk ÇAKIR

    Sizin tarifiniz size!
    Genel

    AYM, çoklu baroyu iptal etmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.