Günümüz çağında sarsılan değerlerin başında maalesef ki “aile” geliyor.

KİTAP TANITIMI - GÜLNUR TERCAN

Bizi biz yapan, dünyamızı Cennet, ahiret hayatımıza da hazırlık hükmünde olan aile müessesesi, bugün o kadar yara aldı ki… O yaraların tedavi ve tamire ihtiyacı var. Nasıl mı? Elbette ki her hâlde bize rehber olan Efendimizin (asm) hayatını ve sünnetini öğrenerek. O sünneti yaşayan büyüklerimizin peşi sıra giderek.

Araştırmacı, eğitimci, yazar Yasemin ve Sebahattin Yaşar, “aile” kavramını tam da bu hassasiyetle ele alarak, kaleme aldıkları “Mutlu Aile Modeli” kitaplarında, çok detaylı bir şekil bizlere sunuyorlar.

Aileyi oluşturan her bir kişinin “mutlu” olma yolunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini; aileyi kurmak için atılan ilk adımdan, ailenin genişleme sürecine kadar her bir aşamasında ihtiyaç duyulan bütün bilgileri bizlere aktarıyorlar. Kur’ân-ı Kerîm’den âyetler, Hadis-i Şerifler, Risale-i Nur’dan hakikatler, aile konusunda yapılan birçok akademik çalışma, kitabın özünü oluşturuyor. Hoş ve akıcı bir üslûpla, aile konusunda birçok sorunun cevabını verecek şekilde kaleme alınan bu kitap Yeni Asya Neşriyat’tan çıkarak okuyucularla buluştu.

On bölümden oluşan kitabın bölümlerinin genel başlıklarına birlikte bakalım:

• 1. Bölüm: Huzur Adresi Aile

• 2. Bölüm: Aile Kurmanın Hikmetleri

• 3. Bölüm: Evliliğe Başlarken

• 4. Bölüm: Mutlu Ailenin Özellikleri

• 5. Bölüm: Ailede Kadın ve Erkeğin Rolleri

• 6. Bölüm: Evliliği Bakıma Almak

• 7. Bölüm: Ailede Bozulma Süreci Nasıldır?

• 8. Bölüm: Mutlu Aile Modelleri

• 9. Bölüm: Çocuğun Aile Mutluluğuna Katkısı Nedir?

• 10. Bölüm: Çocuk Terbiyesi İlgili Bazı Hususlar

Aile içindeki mutluluğa atacağımız adımda geç kalmamak için, var mısınız birlikte bu kitabı okumaya…

Kaynak: www.bizimaile.com