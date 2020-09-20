Okula ve işe gitmeyen genç nüfus en çok Türkiye’de

Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD)’nin okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında liste başında yer aldı.

OECD, Bir Bakışta Eğitim 2020 raporu ile ülkelerdeki genç nüfusun eğitim durumunu mercek altına aldı. Rapora göre Türkiye’de 15-29 yaş arasında ne okula ne işe giden gençlerin oranı yüzde 28,8. Aynı kategoride 20-24 yaş arasındaki gençlerin oranı ise yüzde 33,3. 2019 ile 2009 yıllarının kıyaslandığı rapora göre Türkiye’de 15-29 yaş NEET grubunun oranı son 10 yılda yüzde 10,8 azaldı. Geçen yıl bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 41’i okula, yüzde 31’i ise işe gidiyor olarak kayıtlara geçti. Son 10 yılda okula gidenlerin oranı yüzde 10 arttı, istihdamdaki gençlerin oranı ise sabit kaldı.

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