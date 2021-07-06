Okumak gençler için ne ifade ediyor?

Mehmet Âkif, şiirinde “Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa” demiş.

FETHİYE AKAY / YILMAZ TOKDEMİR - RÖPORTAJ:

Okumalı, fakat neyi ve nasıl? Hem kitap nedir ve neyi ifade etmelidir? Cemil Meriç “Kitap bir limandı benim için, kitaplarda yaşadım ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. Kitap benim has bahçemdi. Hayat yolculuğumun sınır taşları kitaplardı.” demiş. Peki ya bugünün gençleri?

Onların da bu husustaki fikirlerini almak için mikrofonu uzatıyoruz: “Okumak sizin için neyi ifade ediyor? En son hangi kitabı okudunuz? Okuyacağınız kitabı nasıl seçiyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz, kendinize has bir okuma tarzınız var mı?”

Kitaplar diyar diyar gezdirmeli

“Birilerinden kitap tavsiyesi almaya bayılıyorum. Sözlük karıştırmak gibi. Klâsik külçe tipi sözlük karıştıranlar bilirler, bir sözcüğü ararken denk gelen kelimelerin dimağda bıraktığı tat paha biçilmez. Zaten en çok da onlar akılda kalır, kıyıda köşede kalmış nadide çiçek kelimeler. Kitap tavsiyesi almak da böyledir benim için. Tavsiye edilen kitaplara bakınırken muhteşem lezzetli kitaplara denk gelmek kadar mutluluk verici bir tat yok. Hele bir de akıldan kalbe giden yolu çiçeklerle döşeyen kitaplara denk gelindiyse yeme de yanında yat. Bitmesin diye sonu getirilmez, altı çizilen cümlecikler defalarca okunur. “Hangi duygunun eseri bu” diye düşündürür durur. İşte bu hazzı veren keşif kitaplar okumayı keyifli bir ritüel hâline getirir. Kitapların peşine düşmek, arayıp bulmak herkesin başına bir kere dahi olsa gelmeli…

Altını çiz, sayfa kenarına notlar al. Öbür türlü (kitabı yormadan) okuyunca bütün bilgiler kuş olup uçar, gider. Her kitapta bilinmeyen bir kelime bulunur, araştırma yapılır; hatta sırf bir kelimenin peşinde başka kitaplara daldığım olur. Sözün özü içindeki bilgiyi (zoraki) kafaya vura vura öğreten kitap değil de ilim dünyasında diyar diyar gezdiren kitabı okumalı, dimağda massetmeli.”

Bilge ÖĞRENİR- Mersin-Erdemli /

Öğrenci

Biz gençlerin bir derdi olmalı

“Okumak benim için bilen ile bilmeyen arasındaki temel farkı oluşturan bir eylemdir. Bilgi bizi güçlü kılar. Bir ülkenin entelektüel birikimi, entelektüel kimliği ne kadar güçlü olursa medeniyet de o kadar güçlü olur. Bu bağlamda kişi kendisini bilgi olarak inşa ettiği müddetçe sıradanlıktan kurtulacaktır. Düşünen, üreten, fikirleri ile katkı sağlayan bir pozisyona oturacaktır. Buna gelebilmemiz için de ciddî, nitelikli ve devamlı okumalar yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla okumalarım edebî türlerden ziyade tamâmiyle alanında uzmanlaşmak istediğim okumalarla geçmektedir. Bunun yanı sıra Kur’ân-ı Kerîm ve Risâle-i Nur okumalarını aksatmamak, birlikte okumak gerekir.

En son okuduğum kitap hocamın hocası İsmail Erünsal’ın “Yirmi iki Mürekkep Damlası” yapıtıdır. Okumalarım daha çok hocalarımın özellikle bahsettiği kitapların listesini oluşturarak, oluşan listeden sırasıyla okumakla geçiyor.

Biz gençlerin bir derdi olmalı. Ömür dediğimiz sermaye oldukça kısa ve en kıymetli varlığımız olan zamanımızı neye harcadığımıza oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Bizlerin ilim peşinde, hakikat peşinde koşmayı kendimize düstur edinmemiz gerekiyor. Çünkü “Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.” Vesselâm…”

Hacer PERGEL - İstanbul / Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencisi

Okumak hür olmak

“Okumak hayatın ta kendisi. Okumak değiştirdi asırları, okumakla fethedildi kalpler. Okudukça yaşıyor, okudukça yaşayacak İslâmiyet. Okumak benim karmakarışık dünyamda bir anlam arayışı, varoluşumun gayesi, kişiliğimin yapıtaşı. Okumak okyanuslarda yön bulmak, esen rüzgârda ayakta kalmak, karanlık kuyuda ışığa rastlamak, mahpusken hür olmak benim için. Üstelik okumak, beni Hâlık’ımla tanıştırıyor. En sevgilinin sözleriyle hayatıma şekil veriyor, gözleriyle bakabilme ufkunu katıyor âciz varlığıma.

İnternet, okuyacağım kitapları seçme konusunda çok faydalı oluyor. Önce merak ettiğim konu hakkında yazılmış kitapları güzelce araştırırım. Daha sonra, aralarından ilgimi çekenlerin epub dosyalarını bulur veya satın alırım. Az da olsa devamlı okumaya çalışıyorum. Kendime bir hedef koyuyor ve pes edecek olursam hatırlatıyorum: “Hadi, ama Mehmet Can, en azından 30 sayfa” Gün içinde okumalarımı, Kur’ân-ı Kerîm, Risale-i Nur ve diğer kitaplar olarak 3’e ayırırım. Ayrıca okurken, hızlı okumaya, içimden seslendirmeden okumaya, okuduğum yere tekrar dönmemeye gayret gösteriyorum.”

Mehmet Can DAĞ - Bursa / Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Not: Genç Yorum Dergisi Haziran sayısından alınmıştır.