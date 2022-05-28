Rabbim gençlerimizi asrın fitnelerinden korusun

Paris Fosses’taki Risale-i Nur talebeleri ile Türkiye’den eğitimci Sebahattin Yaşar, Dr. Emin Cenan Coşkun ve Dr. Mustafa Gönüllü’nün online olarak düzenlenen oturumda konuşan Sebahattin Yaşar, “Rabbim gençlerimizi iman ve Kur’andan ayırmasın ve onları asrın fitnelerinden ve günahlara kapılmaktan muhafaza etsin” dedi.

HABER: SEBAHATTİN YAŞAR - MUSTAFA GÖNÜLLÜ

Paris Fosses’taki Risale-i Nur talebeleri ile Türkiye’den eğitimci Sebahattin Yaşar, Dr. Emin Cenan Coşkun ve Dr. Mustafa Gönüllü’nün online olarak katılımlarıyla ‘Nur dershanelerini gençler açısından daha aktif yapabilmek için neler yapılabilir?’ sorusuna çok yönlü cevaplar arandı. Paris Yeni Asya temsilcisi Abdullah Kuşe’nin de içerisinde bulunduğu on yedi genç katılımcı oturumda hazır bulundu. Paris Nur dershanesinde bir araya gelen Paris Nur talebeleri “Fosses Nur dershanesini gençler açısından daha cazip hale getirebilmek için neler yapılabilir?” sorusuna cevaplar aradılar. Fosses’taki katılımcıların görüşleriyle başlanan oturum Türkiye’den eğitimci Sebahattin Yaşar ve gençlik Risale-i Nur hizmetlerinde yer alan Dr. Emin Cenan Coşkun ve Dr. Mustafa Gönüllü’nün görüşlerini bildirmesiyle devam etti. Oturumun moderatörlüğünü ise gençlerle ilgili çalışmalar yapan ve bu konuda çeşitli eserler ortaya koyan eğitimci Sebahattin Yaşar yaptı. Katılımcılardan özellikle görüşlerini soru yoluyla ifade etmesi dikkat çekti.

Anlamlı sorular

Genç bir katılımcının, “Manevi olarak moral kazanmak için illa ki bu ortamlara gelmek şart mı? Dışarıda da böyle bir atmosfer oluşturulamaz mı? Ben kendimizi zorlayarak burada toplanmamızın ve bir iki saat bir arada olmamızın bir fayda getireceğine inanmıyorum” sorusu ile diğer bir genç katılımcının “Sadece kitap okuyarak bir insan nasıl mutlu olabilir?” sorusuna eğitimci Sebahattin Yaşar, “Doğrusu bu ve benzeri soruların ortamda gündeme geliyor olması birçok açıdan anlamlı oldu. Her şeyden önce böyle sorular baskıcı olmayan, hürriyetçi anlayışların bulunduğu ortamlarda sorulabilir. Yani bir gencin aykırı düşüncelerini ortaya koyabilmesi veya sorabilmesi ortamın güveni ile alakalıdır” şeklinde cevap verdi.

Etkinlikler önemli

Fosses Nur dershanesindeki online oturumda görüşleri alınan bazı katılımcıların düşünceleri ise şöyle oldu:

- “Aslında bir araya gelmek güzel olur ama uygun saatleri bulmamız lazım. Biz burada aynı zamanda bir meslekte çalışıyor olduğumuz için zaman bulmak noktasında sıkıntılar yaşıyoruz.”

- “Yapılan Risale-i Nur derslerini ben anlamıyorum. Zaten dil problemimiz de var. Yani Türkçe metinleri anlamakta güçlük geçiyoruz. Onun için derslerden bu nedenle soğuyoruz, uzaklaşıyoruz.”

- “Uzun dersleri dinlemek istemiyoruz. Bir müddet sonra kopuyorum ve neden buradayım demeye başlıyorum. Derslerin kısa yapılması gerekiyor. Bizim anlayacağımız kelimeler seçilmeli.”

- “Genelde anne-babalarımızın zoruyla buraya geliyoruz. Ama burada da bizi çekecek bir etkinlik olmuyor. Ben meslek lisesi okuyorum. Zihnim daha çok mesleğe dönük çalışıyor. Çok kitap okuyamıyorum, okusam da anlamıyorum. Okunanları da çok anlamıyorum. Buradaki okumalar dışında da bizim katılacağımız etkinlikler olmalı diye düşünüyorum.

- “Gerek Avrupa ve gerekse Türkiye gibi başka ülkelere geziler, turlar ve ayrıca içinde konferans, panel, sohbet de olan kültür etkinlikleri, ziyaretler benim her zaman tercih edeceğim alanlardır.”

Eğitimci Sebahattin Yaşar bu görüşler üzerine şunları kaydetti: “Görüldüğü üzere Fosses’taki gençlerin görüş ve düşünceleri tam da söylemek istedikleri cinsten. Yani çözüm bulunması gereken konular. Ama en güzeli de bu ortamı şenlendirecek olan gençlerin görüş ve düşüncelerinin alınması oldu. Madem onların buralara gelmesi isteniyor, o zaman alınacak kararlarda, yapılacak derslerde onların görüşlerinin alınması, dinlenmesi, yeni adımlar atılmaya kapı açılması bir gerekliliktir.”

Ortamın samimiyeti insanı oraya bağlıyor

Ardından görüşleri alınan Dr. Emin Cenan Coşkun ve Dr. Mustafa Gönüllü özetle şunları söyledi:

- “Nur medreselerinin en dikkat çeken özelliği size bir sağlıklı arkadaş çevresi kazandırıyor. Pek çok sonraki adım bu ilk adım üzerine gelişiyor.

- “Ortamın samimiyeti insanı oraya bağlıyor. Bu ortamlarda gence değer veriliyor, düşüncesi dikkate alınıyor, istişare etmeyi öğreniyor. Cemaatle namaz kılmayı, tesbihat yapmayı, kitap okumayı ve anladıklarını yaşamayı ve paylaşmayı öğretiyor.

- “Nur medreselerinde insanın dünyevi işleri de düzene giriyor. Allah’ın yardımını insan çok açık hissediyor.

- “Bu ortamlarda insan önce arkadaşları ile tanışıyor. Bir yakınlıkla, dostluk hâsıl oluyor ve bu sadece o ortamlarda kalmıyor. Bir ömür devam ediyor.

- “Genç için en önemli şey hatıradır. Bunun da yolu spor, sanat, gezi, ziyaret, hizmet kurumlarında görev almak gibi faaliyetlerdir. Bir farklı şehre veya ülkeye gezi yapıldığında orada oluşan hatıralar kişiyi hizmete bağlıyor ve devamlılık hasıl oluyor.

- “Halı saha maçlarında insan arkadaşını tanıyor. Pas verip vermemesi, yardımlaşma, dayanışma, fedakarlık gibi duygular maçlarda daha bir anlaşılıyor. Böylece o arkadaşlarla daha bir samimi oluyorsun.

- Bir programa dahil olmadan, bir kural içine girmeden nefsi terbiye etmek, Müslüman kimliğini muhafaza etmek elbette pek mümkün olmaz. Onun için haftalık olarak Nur mekanındaki ‘Gençlik Saati’nde manevi olarak beslenmek ve arkadaşlarımızda bu ortamlarda hatıra oluşturmak geleceğimiz açısından faydalı olacaktır.

Bütün şehirlerimizin meselesi

Sebahattin Yaşar kapanışta ise şunları kaydetti: “Evet, her ne kadar konu Fransa olsa da, aslında konu biraz İstanbul, biraz Şanlıurfa, biraz Mersin, biraz Bursa... Çünkü bu mesele gençlerimiz bulunan bütün şehirlerimizin meselesidir. Böyle bir online oturumla Paris’teki kardeşlerin görüş ve düşünceleri alınarak ve bunlar haberleştirilerek gençlerin Risale-i Nur’a ilgisinin artmasına ihtiyaç duyulan her yerde bu düşüncelerden istifade edilmesi sağlanıyor. Rabbim gençlerimizi iman ve Kur’andan ayırmasın ve onları asrın fitnelerinden ve günahlara kapılmaktan muhafaza etsin