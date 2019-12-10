Tarihi kayda geçirmek istedim

Genç yazar Eda Geyik ile Foliant Yayınlarından çıkan ilk kitabı Bozkırın Hekimi Balca romanı üzerine konuştuk.

Hayırlı olsun. Genç yaşta (29) ilk romanınız çıktı.

Çok teşekkür ederim, dilerim hepimiz için hayırlı olur.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1990 Çatalzeytin/Kastamonu doğumluyum. Çeşitli ilçelerde eğitimimi tamamladıktan sonra 2013 yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra tarih alanında devam etmek adına 2016 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başladım. Şu anda tez aşamasındayım. Evliyim, bir kızım var.

Kalemi ilk kez elinize ne zaman aldınız? Sizi yazmaya sevkeden şey’ler neydi?

Çok küçük yaşta okuma yazmayı öğrendim. Her zaman elimde kalem, kitap vardı. Çocukken şiir yazmayı daha çok severdim. Büyüdükçe öyküye, romana doğru yol aldım. Bir insanı yazmaya iten güç nedir? Bu her şey olabilir. Herkes için cevabı değişecek olan bir soru. Ama yazma arzusunu bana veren genellikle faydalı olmak duygusu. Bu yüzden açıkça söyleyebilirim ki “Bozkırın Hekimi Balca” tamamen Türk kültür ve tarihini öğretmek amacıyla başlanmış ve tasarlanmış bir kitap.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde oturuyorsunuz. Sanatın merkezi İstanbul’a hayli uzaksınız. Buna rağmen genç yaşta usta işi bir roman yazdınız. Taşrada yaşamak yazı dilinizi nasıl etkiliyor? Bu romanı İstanbul’da yazsaydınız daha farklı olur muydu? Ya da şöyle soralım: İstanbul’da yaşasaydınız bu romanı yazar mıydınız?

Evet, İstanbul’a uzağım ama toplumun tam da içinde Anadolu’nun güzel bir yerleşkesindeyim. (Bunu genel olarak Kastamonu için söylüyorum.) Kastamonu konuşma dili konusunda büyük bir çeşniye sahip. Sahil kesimle iç kesim arasında büyük farklılıklar var. Kelimelerin köklerine inmek, hangi kelimenin nereden geldiğini tespit etmeye çalışmak hem zevkli bir kapıya açılıyor hem de Anadolu’da Orta Asya izlerini görmek, az bilinen bu dönemi aydınlatmak için kandiller oluşturuyor. İstanbul, sanatın dilini besliyor ama çoğunlukla o yoğun hayat akışında düşünceleri yutuyor. Bu yüzden Bozkırın Hekimi Balca’yı İstanbul’da yazsaydım aynısı olmazdı sanırım.

Bozkırın Hekimi Balca ilk kitabınız. Kitabı elinize aldığınızda neler hissettiniz?

Kitap elime ulaştığında hissettiklerim tamamen uzun zamandır almak isteyip de alamadığım, çok sevdiğim bir kitaba kavuşmak gibiydi. Sanırım bunu biraz sindirmem gerekti.

Son yıllarda Çin zulmü altında inleyen Uygur Türkleri gündemde. Romanınızda yer yer Uygurlardan da bahsediyorsunuz. Romanın konusundan biraz bahseder misiniz?

Roman, MS.680 / 681 yıllarında geçiyor. 630 yılından sonra Çin esareti altına giren Göktürklerin asileme olmaya karşı gösterdikleri direnç ve bağımsızlık mücadelesini anlatıyor. Oksızlık tacına kavuşmak adına Kutluğ Beyin büyük çabaları, stratejileri ve Karlukların tüm varlığıyla ona inanıp verdikleri müthiş bir destek var. Bol karakterli, sevda yüklü, vatan hürriyeti için atan kalpler var bu kitapta. Uygurlara da imkân dahilinde yer verdim. Kültürel manada büyük başarıları olan Uygurların birçok icada imza atmalarına rağmen bugün onların adının anılmayışı büyük haksızlık.

Roman hayli hacimli. Ne kadar sürede yazdınız?

2016 yılında başlayıp 2019’da tamamladım ancak bir yıl kadar devam edemediğim bir dönem oldu. Burada benim iç dünyamın, sosyal hayatımın araya girmesi etkili oldu diyebilirim. Bir ara da eriştiğim bilgilerin bazılarının yanlış olduğunu fark ettiğim anda devam etmeyi bıraktım. Çünkü bozuk bir katın üzerine yeni bir kat inşası yapamazsınız. Bu yüzden zaman zaman ara verdim.

Ünlü romancı Oğuz Atay’ın memleketinde ikamet ediyorsunuz. Genç yaşta usta işi bir roman yazdınız. Romanınız Oğuz Atay’ın romanları gibi uzun yıllar okunacak gibi görünüyor…

Oğuz Atay edebiyat tarihimizin değerli bir ismi. Aynı il sınırları içinde doğduğumuz için keşke azıcık kıyısından köşesinden nasiplenmiş olsam.

10 Kasım’da TÜYAP’ta imza gününüz vardı. Okurun tepkisi nasıl?

Oldukça keyifli bir gündü TÜYAP. Gelen, gelmek isteyip de gelemeyen herkese çok teşekkür ederim. Okurlarımın hepsi benim için çok değerli. Onların eleştirileri ve motive edici sözleri Bozkırın Hekimi Balca’ya çok şey kattı.

Bundan sonra sırada ne var? Romana devam mı?

Öncelik olarak Bozkırın Hekimi Balca’nın ikinci bir kitabı daha olacak. Bu kitapta Çiğil Beyi Yılbars’ın Çinli bir prensesle olan evliliği ele alınacak. Bir de şu sıralar aklımda Doğu Türkistan için bir roman yazmak var, ancak araştırma sürecindeyim henüz.

Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Ben de teşekkür ederim.

RÖPORTAJ: TÜĞBA KARAKURT