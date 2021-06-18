Üniversiteler neden sus pus?

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Bakanı Gürkan Avcı, “Memleket meseleleri köy kahvesinde üniversitelerimizden daha çok tartışılıyor. Halkın sorunları, ülkenin sıkıntılı gerçeklerine dair üniversitelerden çıt çıkmıyor” diye konuştu.

“11. DESAM Gençlik Buluşmaları ve Gençliğe Öğütler” adlı gençlik buluşmaları toplantısında konuşan Gürkan Avcı, Türkiye’de sayıları 210’u aşan üniversitelerin büyük bölümünün eğitim kalitesinin düştüğünü söyledi. Avcı, dünyanın hemen her yerinde üniversitelerin toplumun ilerlemesi, bilgilendirilmesi ve ülke sorunlarının çözümü için çalışan en etkili kurumlar olduğunu fakat Türkiye’de üniversitelerin halkın sesi olamadığını, toplumun yaşadığı sıkıntılar, kangren haline gelmiş sorunlar, umutlar, talepler ve ülkeyi yaşanmaz hale getiren olaylar karşısında sorumluluğunu yerine getirmekten korktuğunu, suya sabuna dokunmadan sus pus oturduğunu ifade etti. Üniversitelerin daha özerk, daha bilimsel çalışması için kısıtlamalardan vazgeçilmesi lazım geldiğini ve bu anlamda YÖK’ün kısıtlayıcılığının kaldırılmasının değil YÖK’ün aslında tamamen ve derhal kaldırılması gerektiğini söyleyen Avcı, “Üniversite hocalarının, öğrencilerin ve diğer eğitim bileşenlerinin üzerinde karabasan gibi çöken” diyerek YÖK’e tepki gösterdi. Ankara - Fatih Karagöz

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