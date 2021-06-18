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18 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Üniversiteler neden sus pus?

18 Haziran 2021, Cuma
Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Bakanı Gürkan Avcı, “Memleket meseleleri köy kahvesinde üniversitelerimizden daha çok tartışılıyor. Halkın sorunları, ülkenin sıkıntılı gerçeklerine dair üniversitelerden çıt çıkmıyor” diye konuştu.

“11. DESAM Gençlik Buluşmaları ve Gençliğe Öğütler” adlı gençlik buluşmaları toplantısında konuşan Gürkan Avcı, Türkiye’de sayıları 210’u aşan üniversitelerin büyük bölümünün eğitim kalitesinin düştüğünü söyledi. Avcı, dünyanın hemen her yerinde üniversitelerin toplumun ilerlemesi, bilgilendirilmesi ve ülke sorunlarının çözümü için çalışan en etkili kurumlar olduğunu fakat Türkiye’de üniversitelerin halkın sesi olamadığını, toplumun yaşadığı sıkıntılar, kangren haline gelmiş sorunlar, umutlar, talepler ve ülkeyi yaşanmaz hale getiren olaylar karşısında sorumluluğunu yerine getirmekten korktuğunu, suya sabuna dokunmadan sus pus oturduğunu ifade etti. Üniversitelerin daha özerk, daha bilimsel çalışması için kısıtlamalardan vazgeçilmesi lazım geldiğini ve bu anlamda YÖK’ün kısıtlayıcılığının kaldırılmasının değil YÖK’ün aslında tamamen ve derhal kaldırılması gerektiğini söyleyen Avcı, “Üniversite hocalarının, öğrencilerin ve diğer eğitim bileşenlerinin üzerinde karabasan gibi çöken” diyerek YÖK’e tepki gösterdi.

Ankara - Fatih Karagöz  

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  • Hüseyin İlhan

    18.6.2021 15:40:20

    Üniversitelrin sus-pus olması aynı yargıdaki gibi vesayet altına girmesindendir. Zira ilim-fen adına değilde iktidar adına fikir beyan etmek (ilmin haysiyetini muhafaza eden değerli hocalarımı tenzih ederim)modası başladı. Mesela İslam alemindeki ihtilaflar için ilahiyat,uluslararası ilişkiler,hukuk fakültelerindeki kaç hocamız,dekanımız fikir beyan etti. Aziz üstadımzın ifade ettiği fikirleirn imtizacinden hakikat tecelli eder düsturunu bugün kaç üniversitemizde görüyoruz. Yine üniversitelerimizde fikir,vicdan hürriyeti olmuş olsa Marmara Denizindeki müsilajdan,gençlerin uyuturucu,kumar illetine düşürülmesine kadar birçok konuda ilmi araştırmalar ve çözümlerini okur,duyardık değilmi. TAHRİBAT VE NECİS SİYASETE KARŞI AKPMHP KOALİSYON İKTİDARI Kesinlikle sandığa gömülmelidir.

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