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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Yurt dışına göç artarak devam ediyor

20 Nisan 2021, Salı
Türkiye, AKP’li belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı skandalıyla çalkalanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddiasının aksine, TÜİK verilerine göre yurt dışına göç 2016-2018 arasında yüzde 97 arttı.

AKP’li belediyeler aracılığıyla ‘gezi’ adı altında yurt dışına insan kaçakçılığı tartışmaları Türkiye’nin gündemine otururken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık yurttaşların yurt dışına çıkmak istemediğini iddia etmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Üstelik araştırmalar da Erdoğan’ın iddiasının aksini söyler nitelikte. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında 330 bin 289 kişi Türkiye’den yurt dışına göç etti. Geniş tanımlı genç işsizliği ise yüzde 43,5 seviyesine yükselirken 18-29 yaş grubunda olup başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde “Evet terk eder giderim” diyenlerin oranı yüzde 64. Yurt dışına göç eden sayısı 2016-2018 arasında yüzde 97 arttı. 

Genç işsizliği 43,5 seviyesine yükseldi

Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önceki gün konuşan Erdoğan, Türkiye’de son yıllarda beyin göçünün arttığını ortaya koyan verileri görmezden gelerek “İnsanlarımız çoğu zaman tedavi, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Amerika’ya, Avrupa’ya gitmek zorunda kalırdı, hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü” dedi. Ancak ülke gerçeği Erdoğan’ın anlattığı gibi değil. Artan yoksulluk ve işsizlik özellikle ülkenin genç nüfusunu daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamaya itiyor. Son yayımlanan iş gücü istatistiklerine göre ülkede ümidini kaybettiği için iş aramayanların sayısı 1,7 milyona dayandı. Geniş tanımlı genç işsizliği ise yüzde 43,5 seviyesine yükseldi.

Yılda 330 bin kişi ülkeden gitti

Birgün’den Mustafa Bildircin’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayandırdığı habere göre 2019’da 330 bin 289 kişi Türkiye’den yurt dışına göç etti. Türkiye’nin en çok göç verdiği yaş grubu 25-29 yaş arası olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den 2018 yılında göç edenlerin sayısının ise 323 bin 918 olduğu bildirildi. Türkiye’den 2019 yılında yurt dışına göç eden nüfusun 84 bin 863’ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 245 bin 426’sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına göç eden sayısının 2016-2018 döneminde yüzde 97 arttığını ortaya koydu.

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Gençler: Fırsat olsa başka ülkede yaşarım

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık’ın 2020 Eylül’de yayımladığı ‘Gençlik Araştırması’ göç konusundaki tabloyu gözler önüne serdi. 18-29 yaş grubu arasında yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken, yüzde 77’si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. “Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?” sorusuna gençlerin yüzde 76,2’si “Evet kesinlikle giderim” cevabını verirken, yüzde 14’ü ise “Evet ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem” cevabını verdi.

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Meclis araştırsın

CHP, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ortaya çıkan ve daha birçok belediyede yaşandığı belirtilen “yurt dışına toplu kaçış” skandalıyla ilgili TBMM’de komisyon kurularak, olayın araştırılmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Halka hizmeti, insan kaçakçılığı olarak gören bu zihniyetin tüm foyasını meydana çıkaracağız” dedi. Torun, “Yaşanan bu skandalda iktidarın sorumluluğu vardır ve bu sorumluluktan kaçamaz. Böyle bir skandal CHP’li belediyelerde yaşansa kıyameti koparacak olanlar, şimdi kafasını kuma gömerek milletimizi kandıramaz. Orta yerde duran gerçek şudur: Yüzlerce kişi Erdoğan’ın yönettiği ülkeden Erdoğan’ın belediyeleri aracılığıyla kaçmıştır. ‘Avrupa bizi kıskanıyor’, ‘Ekonomi şahlandı’ diyerek ortada gezenlerin belediyeleri, Avrupa’ya insan kaçırır hale gelmiştir. İktidar belediyelerinin yıldızı hizmette değil, insan kaçakçılığında parlamıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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