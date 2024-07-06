Z kuşağını omurga hastalıkları bekliyor

Teknolojinin hızlı gelişimi, özellikle 2000’li yıllardan itibaren doğan nesillerin, geleneksel iletişim biçimlerini terk ederek sanal dünyanın parçası olmasına neden olurken, bu durum kalıcı sağlık sorunlarına kapı aralıyor.

Arkadaş gruplarının sanal dünyada oluştuğu, oyunların sanal dünyada kurulduğu, ders çalışma ve araştırmanın dijitalleştiği, bilgi ve eğlenceye erişimin 2 yaşa kadar indiği dünyada, bu kolaylıklar, beraberinde insanın tabiatına aykırı anatomik bozuklukları da getiriyor. Bu sorunların, özellikle teknolojinin içine doğmuş nesillerin orta yaşlarında temel sağlık sorunlarından birine dönüşmesi bekleniyor. Sosyalleşme ihtiyacını karşılamak için gerçek ortamlarda arkadaşlarıyla vakit geçiren bir önceki neslin tersine, “Z kuşağı” olarak adlandırılan nesil, sanal ortamda sosyalleşiyor. Omurganın yana doğru eğriliği olarak tanımlanan ve genellikle genetik ve hormonal etkenler nedeniyle oluştuğu düşünülen “skolyoz” rahatsızlığı bu tartışmaların odağında yer alıyor. AA

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