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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak

26 Eylül 2020, Cumartesi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki yaklaşık 4 asırlık geçmişe sahip gizli tünellerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçenin altındaki kesme taş ile örme kemerlerden oluşan farklı uzunluklarda, günümüze kadar ayakta kalmış 3 ayrı tünel gün yüzüne çıkarılacak. Tünele inerek incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar öncülüğünde 1645 yılında yapılan bu tünellerin turizme kazandırılması ve gelen misafirlere gösterilmesiyle ilgili bir proje var. Safranbolu Kaymakamımızla beraber burayı yerinde görelim istedik. ‘Nasıl turizme kazandırılabilir?’ diye içeriye girdik ve gezdik.” dedi. Vali Gürel, tünellerin muhteşem bir yapıda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Belirli güvenlik tedbirleriyle belli bir proje kapsamında, bir kısım tedbirler alındıktan sonra turizme kazandırılacağını düşünüyorum. İnşallah bu tür yapılarla birlikte Safranbolu turizmi çeşitlenecek. İl genelinde doğal güzelliklerimizi turizme kazandırmak için uğraşlarımız var. Burada da Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfımızın güzel bir çalışması var. Bunu bir bütünlük içerisinde planlayabilirsek hem Safranbolu turizmine katkıda bulunmuş olacağız hem de ülkemiz turizmine bir çeşitlilik kazandırmış olacağız. Dünyada belki de örneği az olan tünellerden bir tanesi. İnşallah burayı gün yüzüne çıkaracağız.”  

 

Etiketler: 4 asırlık tünel, turizm
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