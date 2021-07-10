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10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dijital diyet tavsiyesi

10 Temmuz 2021, Cumartesi 14:43
Pandeminin özellikle 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Tuncay Dilci, “Ailelere planlı etkinlikler, evde kitap okuma, tabiatla iç içe aktiviteler ve özellikle radyo dinlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, “Pandemide evde kalmayla beraber dijital temasın yoğunlaştığı yaklaşık 1,5 yıl geçirdik. Evde kalanlar dijital cihazlara yoğunlaştı. Yaptığımız araştırmalarda dijital tükenmişliğin en çok 35 yaş üzerinde mental bir yorgunluğa sebep olduğunu gördük” dedi. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Coronavirus salgını sürecinde dijital bağımlılıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilci, “Şu an aynı alışkanlığımız devam etmekle beraber, söz konusu temas alışkanlığımızın doğurduğu en bariz sonuçlardan davranışsal anlamda dijital tükenmişlik ve mental bir yorgunluktan bahsedebiliriz. İnsanlarda benlik algısı ve kendilik değerine ilişkin ciddi anlamda bir düşüş tutumuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu da kendini daha çok ümitsizlik, hayata karşı adanmışlık düzeyi, kimlik ve yine maneviyat tatmininde düşük seviyede algıya sahip oldukları yönünde bir sonuca ulaştık. Dolayısıyla dijital tükenmişlik en çok 35 yaş üzerinde mental bir yorgunluğa sebep olmaktadır” dedi.

Tükenmişlik, yorgunluk, odaklanamama

Dilci ayrıca “Reddetme bağları dediğimiz hem o nesneden uzaklaşamama hem de o nesneyi reddetme şeklinde bir davranışsal problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla reddetme bağları kişinin elinde olmayan sebeplerle dijital nesnelere karşı yönelimini ifade ediyor. Kişilerde en çok tükenmişlik, yorgunluk, odaklanamama problemi ve iletişiminde sekteye uğrayacak şekilde, gündelik hayat akışını sabote edecek bir maruziyet söz konusu olduğunu söyleyebiliriz” diye ekledi. Artıgerçek’deki habere göre Dijital tükenmişlik hali yaşayan kişilerin sosyal ilişkilerde de başarısız olduklarını, aile içi çatışmaların da yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Dilci, ‘dijital diyet yapılmalı’ diye belirterek şu önerilere bulundu: “Ailelere planlı etkinlikler, ev içerisinde kitap okuma saatleri, sınırlandırılmış bir zaman diliminde yapılan televizyon ve film aktiviteleri ve doğayla iç içe olacağımız aktiviteleri tavsiye ediyoruz. Önümüzde bayram var. Sosyal mesafeye dikkat ederek aile ziyaretleri yapmak çok doğru bir tercih olacaktır. Özellikle radyo dinlemelerini önemle rica ediyorum. Çünkü radyoyla birlikte hayal dünyaları ve duyguları da gelişecektir” 

Etiketler: dijital diyet, tavsiye
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