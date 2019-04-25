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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Eski İstanbul Barosu başkanı: Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır

25 Nisan 2019, Perşembe 10:50
Eski İstanbul Barosu başkanlarından avukat Turgut Kazan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine dair, “Hukukla bağdaşmayan linç girişimine karşı tavır almamak korkunçtur” dedi. Kazan, demokrasi dışı olarak tanımladığı saldırının Cumhur İttifakı'nın bir oyunu olabileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Kılıçdaroğlu'nun güvenlik için götürüldüğü ev de taşlandı. Gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı. 

Çubuk’taki linç girişimi ve sonrasında oluşan siyasal tabloyu Birgün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz'a değerlendiren avukat Kazan, “Bu tahriklerden sonra yaşananlar, şiddet, serbest bırakma, İçişleri Bakanlığı’nın tutumu, hepsi yan yana getirildiğinde şu görülüyor ki, bu demokrasi dışı bir oyundur, Cumhur İttifakı’nın bir oyunudur.

Demokrasiyle bağdaşmaz. Hukukla asla bağdaşmaz. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Bu seçimlerle ilgili yaşananlar da artık dürüst ve güvenceli seçim yapma şansımızın da imkânımızın da kalmadığını gösteriyor” dedi.

'Linç kültürünün yaygınlaştırılması çabasıdır, çok tehlikelidir'

Türkiye için tehlikeli sonuçlara gebe bir oyun oynandığını vurgulayan Kazan, “Ben bir hukukçu olarak endişeliyim. Hukukun zerresinin bulunmadığı bir ülkede ve hukukla bağdaşmayan linç girişimine karşı tavır almamak korkunçtur. Bu durum linç kültürünün yaygınlaştırılması çabasıdır, çok tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Turgut Kazan, Kılıçdaroğlu saldırısı
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