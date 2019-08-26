TÜDEF’ten pet şişe uyarısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, gıda mevzuatı gereği tüketicilere sunulan birçok gıda maddesinde üretim ve son kullanma tarihleri arasında makul bir kullanım süresi bırakıldığını hatırlattı.

Vargı, “Ancak pet şişe sularına baktığımızda ne yazık ki üretim ve son kullanma tarihleri arasında markalar arasında 18 ay, 15 ay olan pet şişe suları var. Pet şişede bir su 18 ay taze kalır mı?” diye sorarken, ilgili firmaların ise “Yönetmelikte böyle bir şey yok. Yani son kullanma tarihi sorumluluğumuz yok” dediklerini belirtti. Vargı, “Pet şişe sularındaki mevzuatın yeniden düzenlenmesi için Sağlık Bakanlığına başvurduk. Bizce pet su üreten firmalar gönüllü olarak bir araya gelip, bir yıllık bir ortak son kullanma tarihi belirlemeliler” şeklinde konuştu.

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