"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

11 TTB yöneticisine mahkumiyet

03 Mayıs 2019, Cuma 18:40
TTB'nin bazıları daha önce görev yapan 11 Merkez Konseyi üyesi, Zeytin Dalı Harekatı ile Dünya Barış Günü'ne yönelik açıklamalarına ilişkin yargılandıkları davada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bazıları daha önce görev yapan 11 Merkez Konseyi üyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik 24 Ocak 2018 tarihli açıklaması ile 1 Eylül 2016'daki Dünya Barış Günü'ne yönelik açıklamasına ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, duruşmada esas hakkındaki savunmalarını yaparak suçsuz olduklarını ifade etti ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan eski TTB Merkez Başkanı Mehmet Raşit Tükel, "sağlıklı yaşam hakkını savunduklarını", bunun kendilerine yasa ve mesleki bildirgelerle verilmiş bir görev olduğunu belirtti.

TTB Merkez Konseyi Başkanlığını hala yürüten Sinan Adıyaman ise "TTB görevini yaparken kimseden talimat almaz. Suçlamaları reddediyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, söz konusu açıklamaları hekimlik sorumluluğu çerçevesinde yaptıklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya öğle arası verdi.

Aranın ardından son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmediklerini ve beraatlarını istediklerini bildirdi.

Hükmü açıklayan mahkeme heyetinin kararına göre sanıklar Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Mustafa Taner Gören, Bülent Nazim Yılmaz, Ayfer Horasan, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Selma Güngör ve Şeyhmus Gökalp, söz konusu açıklamalarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu iki kez işledikleri gerekçesiyle 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanarak ceza 1 yıl yıl 8'er ay olarak belirlendi.

AA

Etiketler: TTB, yönetici, mahkumiyet
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rize'de kaza: 3 MHP MYK üyesi yaralandı

    İmamoğlu'ndan indirim talimatı

    Uygur Türkleri'nin her hareketi takip ediliyor

    Son 10 yılda dünyada kaç gazeteci öldürüldü?

    Erdoğan: Daha çok yanacaksınız

    'Macaristan göçmenleri gıdadan mahrum bıraktı'

    11 TTB yöneticisine mahkumiyet

    YSK baskı altında

    Yeni Asya’ya yönelik hukukî baskıları doğru bulmuyoruz

    İslamofobinin sebebi dinî değil

    Ekonomist Steve Hanke: Enflasyonun düşmesi için TL'nin altına sabitlenmesi gerekiyor

    'Basın sektöründe on binlerce gazeteci mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor'

    Yeşilköy Havalimanı'nı işgal davasında 150 sanığa müebbet

    Türkiye, ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinden en çok mahkum olan ülke oldu

    Cenevre'de 7 ülke Suriye gündemiyle toplandı

    Trump'ın damadı Kushner'den Filistin barışı açıklaması

    AYM'den Ahmet Altan'ın bireysel başvurusuna ret

    İmamoğlu: Yapılmış seçimin üzerine başka yorum düşünmüyoruz

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan seçim açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tevazu ile muamele et
    Genel

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haksızlığa muhalefet suç sayılamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet mülkün temelidir
    Genel

    OHAL Komisyonu 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı
    Cevher İLHAN

    Seçimlerde şâibe algısı oluşturmak
    Genel

    Camide babalık eğitimi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.