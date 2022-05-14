14 Mayıs Demokrasi Bayramı’nın 72. yıldönümünde Demokrasi Hasreti

14 Mayıs Demokrasi Zaferi ile demokrasiye adım atan Türkiye, bugün tek adam rejimi altında demokrasi hasreti çekiyor.

HÜRRİYET MİSAKI BUGÜN DE GEÇERLİ 14 Mayıs Demokrasi Zaferi’nin 72. yıldönümünü kutluyoruz. 1947 yılında, demokrasi tarihimizin ilk demokratik parti kongresini yapan Demokrat Parti, Hürriyet Misakı adı altında şu üç teklifi ülke gündemine taşımıştı: 1. Anayasa’ya aykırı olan kanunlar kaldırılsın. 2. Parti başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ayrılsın. 3. Seçim kanunu değiştirilsin. HEDEF TEK ADAM REJİMİNDEN KURTULMAK Aradan geçen 75 yılda Türkiye, AKP’nin getirdiği tek adam sisteminin ekonomik, siyasî ve içtimaî sancıları içinde yaşıyor. Demokrasiye olan hasret büyürken, Türkiye’yi tek adam rejiminden kurtarmak için bir araya gelen 6’lı Millet İttifakı bugün, DP’nin Hürriyet Misakı’ndaki taleplerin aynısıyla demokrasinin geri gelmesini ve parlamenter sisteme dönüşü istiyor.

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.