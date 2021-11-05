20 yılda daha da yoksullaştık

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin, 2002’de büyük bir ekonomik krizden çıktığını, kişi başı gelir sıralamasında 73’üncü sırada olduğunu belirterek, “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları ile geçen 20 yılın ardından 76. sıraya gerilemiştir. 2002’de gelişmekte olan ülkeler içindeki payımız yüzde 3,37 olarak ifade ediliyordu, geldiğimiz noktada bu pay yüzde 2’ye düşmüştür. Bunun anlamı şudur: Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı döneminde gelişmekte olan ülkeler gelişmeye devam etmiş, Türkiye ise geride kalmıştır” dedi.

Doların, AKP iktidara geldiğinde 1,6 lira, bugün ise 9,7 lira olduğunu dile getiren Dervişoğlu, çeyrek altının 2002 seçimlerinden hemen sonra 27,39 lirayken bugün 905 liraya çıktığını söyledi. Dervişoğlu, AKP iktidarından önce asgarî ücretle yaklaşık 15 çeyrek altın alınırken bugün sadece 3 çeyrek altın alınabildiğini ifade etti.