28 Şubat sürecini hatırlattı: Kars’ta protokol krizi

Kars’ta 23 Nisan kutlamaları tören programı sırasında protokolde tokalaşma krizi yaşandı.

Kars Valiliği önünde sabah gerçekleştirilen 23 Nisan Bayramı kutlama töreni için tören alanına gelen Kars Belediye Eş Başkanı Bilgen ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut arasında tokalaşma yüzünden kriz yaşandı. Kars Güncel’in haberine göre tören alanında bulunan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, daha sonra tören alanına gelen HDP’li Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in elini sıkmadı. 28 Şubat sürecinde de benzer görüntüler yaşanmıştı.

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