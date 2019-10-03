3. köprüde hedef tutmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 3 yıla yakın bir sürede verilen araç garantisinin üçte birine dahi ulaşılamadığını belirterek “Garanti edilenin yalnızca yüzde 30’u geçebilmiş” dedi.

Adıgüzel “Yavuz Sultan Selim Köprüsü” adı verilen 3. Köprüye ilişkin CİMER’e yapmış olduğu başvuruya gelen cevabı paylaştı. T24’ün haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gelen cevaba göre, geçiş garantisi günlük 135 bin araç olan 3. Köprüden Eylül 2016’dan Haziran 2019’a kadar geçen sürede 41 milyon 805 bin araç geçti. Buna göre, 3 yıla yakın bir sürede verilen araç garantisinin üçte birine dahi ulaşılamadı.

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