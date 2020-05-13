TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 6 yıl önce Soma faciasında vefat eden 301 madenciyi anarak, “Soma faciası ve yitirdiğimiz 301 madenciyi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Beşi maden mühendisi olmak üzere 301 maden emekçisinin Soma A.Ş.‘ ye ait kömür ocağında çıkan yangında yanarak, boğularak, zehirlenerek ölmesiyle sonuçlanan Soma faciasının üzerinden tam 6 yıl geçtiğini hatırlatan ve bir açıklama yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası, “Altı yıl önce söylediğimiz gibi, facianın kendisini de yitirdiğimiz 301 maden emekçisini de unutmayacağız, unutturmayacağız. Ne yitirdiğimiz canları unutacağız ne de ailelerinin yaşadığı acıları ve sosyal dramı. Ne bu facianın sorumlularını unutacağız ne de Soma’lı emekçileri tekmeleyenleri” dedi.

AŞIRI KÂR HIRSI

Oda, iş kazalarının ve meslek hastalıklarına dikkat çektiği açıklamada, sorunun ülkemizin sosyo-ekonomik yapısından kaynaklanan yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Bu facialar, sermayenin aşırı kâr hırsı nedeniyle uyguladığı üretim baskısı, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmaması, ilgili yerel ve merkezi kamu otoritelerinin yapısal sorunları çözmekteki başarısızlığı ile sendikasızlaştırma başta olmak üzere sermaye yanlısı hükümet politikaları nedeniyle kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum, ülkemizin iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinde de kendini göstermektedir. Her yıl 5 Soma faciası kadar canımızı kaybettiğimiz acı bir gerçektir” denildi.

BÜYÜK ORANDA ÖNLENEBİLİR

Hayatın merkezinde yer alan madencilik faaliyetlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerinin hükümet politikalarına yansıması halinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük oranda önlenebileceği dünya örneklerinde görülebilmekte olduğu vurgulanan açıklamada, “Soma faciası da bu önlenebilir kazalardan biridir. Bu yanıyla bir iş cinayetidir. O dönem en yetkili ağızlardan ‘fıtrat’ olarak nitelendirilebilmiştir. Ne yazık ki, Soma faciası ne bir ilktir ne de son olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul - Reyhan Keser