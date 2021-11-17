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18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

5 büyüklüğünde depremle sallanan Düzce'de son durum?

17 Kasım 2021, Çarşamba 20:40
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.

Bakan Soylu: İlgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, kamuoyunun gelişmelere göre valilik tarafından bilgilendirileceğini belirtti.

Bakan Soylu, "Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. Düzce'de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Kurum: Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Deprem, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da da hissedildi

Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde vatandaşlar depremin ardından kısa süreli panik yaşadı.

Ankara Karayolu Caddesi'ndeki bankalarda çalışan personeller ve esnaf, hızla dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Vali Seddar Yavuz, depremi yoğun şekilde hissettiklerini, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

AFAD ekiplerini yine de teyakkuza geçirdiklerini aktaran Yavuz, "Tüm hemşehrilerimize ve Düzcelilere geçmiş olsun diliyoruz." dedi.

Sakarya

Sakarya'da da deprem kentin büyük bölümünde vatandaşlar tarafından hissedildi.

Kentte yoğun kalabalığın bulunduğu Çark Caddesi'nde dükkanlarda bulunan vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekledi. Vatandaşlardan bazıları, telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. Sahada yaptığımız taramalardan ve 112 Çağrı Merkezimize şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'da ise depremi hisseden vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekleyerek telefonlarla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Deprem ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk araştırmalar neticesinde herhangi bir olumsuzluk bildirimi alınmamıştır. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletir, tedbirli olunmasını rica ederim. Rabbim tekrarından korusun."

AA

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