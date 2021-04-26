'50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneğinin ele geçirildiğini bildirdi

AA

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