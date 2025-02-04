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4 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

6 Şubat depremlerinin 2’nci yılında da depremzedeler adalet arıyor

04 Şubat 2025, Salı 09:14
Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2’nci yılı nedeniyle Kadıköy İskelesi önünde anma programı düzenledi.

Depremde yüzlerce atom bombasına eş enerji açığa çıktı
Deprem bölgesinde mücbir sebep hâli uzatıldı

 

Vefat edenlerin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerin yanına mumlar bırakıldı. “Rant uğruna ölenlerin hesabını sormaya geldik. Susmak ihanettir. Hesap sormak görevdir” yazılı pankartın da açıldığı anmaya katılanlar gözyaşlarına hâkim olamadı.

Hatay’da kızı Eylem Şafak Aydın’ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, “Vicdanlı olan bütün insanlık duysun ki 6 Şubat’tan beri adalet arıyoruz. Mahkeme kapılarında, enkazlarımızın başında, mezarlarımızın başında adalet arıyoruz” dedi.

Antakya’da ailesini kaybeden Yiğit Göktuğ, “Bu ülkede felaketler bitmeyecek ama belki biz bu kadar ölümün önüne geçebileceğiz, gerekli önlemler alındığında” ifadelerini kullandı. 6 Şubat depremlerine ilişkin bin 397 dava açıldı, 130 sanık çeşitli hapis cezaları aldı, bin 327 sanığın yargılaması sürüyor.

İstanbul - Anka

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6 Şubat depremlerinin 2’nci yılında 

6 Şubat depremlerinin 2’nci yılında Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doktor Erdal Yavuz, konteynerde yaşamın uygun olmadığını belirterek, “21 metrekareye hayatlar sığmıyor ve ciddi psikiyatrik sorunlara sebep oluyor. Adıyaman’ın bir an önce her anlamda toparlanması ve herkesin elini taşın altına koyması gerekir” dedi. Doktor Erdal Yavuz, deprem bölgesindeki çocuklarda yüksek oranda beslenme yetersizliğinin (malnütrisyon) görüldüğünü ifade ederek, “Birçok evin mutfağının olmadığını, yemek pişirecek ortamının olmadığını ve sağlıklı gıdaya ulaşamayacağını gördük. Bunun gibi birçok sorunun sebebi kalıcı konutlara geçememektir” diye konuştu.

Adıyaman - Anka

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